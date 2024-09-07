Kocaeli'de Otomobil Bariyerlere Çarptı: Ölü ve Yaralılar Var

Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Abdullah Yüzer hayatını kaybetti, yanındaki Turgay Yüzer ve Firdes Yüzer ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de Otomobil Bariyerlere Çarptı: Ölü ve Yaralılar Var

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kocaeli'de TEM Otoyolu'nun Tavşancıl mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Abdullah Yüzer (70) idaresindeki 34 Z 0830 plakalı otomobil, yol ayrımında bariyerlere çarptı.

İhbarla bölgeye gelen itfaiyeciler, sürücü ile araçtaki Turgay Yüzer ve Firdes Yüzer'i sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık görevlileri, 3 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Gebze'deki hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Abdullah Yüzer, kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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