Kocaeli'de Otomobil Bariyerlere Çarptı: Ölü ve Yaralılar Var
Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Abdullah Yüzer hayatını kaybetti, yanındaki Turgay Yüzer ve Firdes Yüzer ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Kocaeli'de TEM Otoyolu'nun Tavşancıl mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Abdullah Yüzer (70) idaresindeki 34 Z 0830 plakalı otomobil, yol ayrımında bariyerlere çarptı.
İhbarla bölgeye gelen itfaiyeciler, sürücü ile araçtaki Turgay Yüzer ve Firdes Yüzer'i sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık görevlileri, 3 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Gebze'deki hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Abdullah Yüzer, kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA