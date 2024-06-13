Kocaeli'de öğrenciler ‘uygunsuz kıyafet’ gerekçesiyle mezuniyet törenine alınmadı, İlçe Milli Eğitim Müdürü “yanlış anlaşılma” dedi!

Kocaeli'de Gebze Alaettin Kurt Anadolu Lisesi'nde kız öğrencilerin kıyafetleri gerekçe gösterilerek mezuniyet törenine alınmadı.

Öğrenciler ve velileri okul yönetimine tepki gösterirken, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan'ın okula gelmesi üzerine öğrencilerin tamamı mezuniyet törenine katıldı. Kocaeli Valiliği ise yaşanan olayla ilgili müfettiş görevlendirdi.

“DERHAL GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMALI”

Okul yönetiminin derhal görevden uzaklaştırılması gerektiğini vurgulayan Eğitim İş Kocaeli 2 No'lu Şube Başkanı Bülent Metin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredat modeline değinerek, "Bugün belki tepki gösterecekler, ama bir yıl sonra ‘yeni müfredat modelimizde de zaten bunlar var’ deyip yüklenecekler" dedi.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KABUL ETMEDİ

Gerçek Gündem'e konuşan Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ise, yaşanan olayın 'kıyafet' ile ilgisi olmadığını söyledi. Doğan, olayın mezuniyet törenine katılacak velilerin yerleri ile ilgili güvenlikten kaynaklı sorun yaşandığını anlattı.

Açıklamasının devamından Doğan, şu ifadelere yer verdi:

"Bunun hiç gerçekle alakası yok, mesele şu; okul aile birliği, ‘Okula kim gelecek, anne baba kardeş ve yakınlar gelebilir. İsimleri bildirilsin’ diyerek isimleri almış, listeye yazmış, yerlerini belirlemiş. Gelenlere güvenlik tarafından isimleri ve çocuğun nesi olduğu sorulmuş, yerlerine oturtturulmuş. Güvenlik görevlisi bunu beceremeyince kapıda küçük bir tartışma olmuş. Ben hemen gittim, problemi çözdüm. Asla kıyafetinden dolayı geri gönderilen çocuk yok. Şu var; velisi olmayan, öğrenci olmayan dışarıdan 3-4 kişi gelmiş, onları okul müdürü almak istememiş. Ben gittim, onları da aldım. Hata ettim ama aldım. Kıyafet konusunda hiçbir problem olmadı, bu bir yanlış anlaşılma."

OKUL YÖNETİMİ 'KIYAFETLERİNİZİ BİZE ONAYLATACAKSINIZ' DEMİŞ

Okul yönetiminin, öğrencilere "Biz izin verdiğimiz ölçüde giyineceksiniz" dediğini aktaran Eğitim İş Kocaeli 2 No'lu Şube Başkanı Bülent Metin, Gerçek Gündem'e şöyle konuştu:

"Okul yönetimi 2 hafta öncesinden ‘Kıyafetlerinizi bize onaylatacaksınız’ diyor. Özellikle kız öğrencilerin kıyafetlerine, okul yönetimi ‘Biz izin verdiğimiz ölçüde giyeceksiniz, açık olanlara müsaade etmeyeceğiz’ gibi şeyler söylüyor. Görüntülerde de var; dizüstünün biraz üstü, askılı giyen iki üç öğrencinin kıyafeti bahane edilerek okula alınmıyor. Bu normalleştirilecek bir olay değil. Olayın sorumluları hakkında derhal işlem yapılmasını istiyoruz. Hiçbir mevzuat insanın temel haklarına, özgürlüklerine, evrensel hukuka, Anayasa’ya aykırı olamaz. Siz bir kağıt parçasına dayanıp, ‘böyle girersiniz, giremezsiniz’ diyemezsiniz.

AHLAKTAN TEK ANLADIKLARI KADIN BEDENİNİ KAPATMAK

Bu olaya geniş perspektiften bakmak lazım; yeni müfredat modeli getiriyorlar maarif modeli diye. Oradaki bakanlık tanıtımında ‘bizim projemiz ahlaklı ve erdemli insan yetiştirmek’ deniyor. Ama bunların ahlak ve erdemden anladığı şey kadın bedenlerini kapatmak, başka bir şey değil. Ülke 28 Şubat’ta, 30 yıl önce neredeyse şimdi sadece roller kıyafetini daha kapalı bir şekilde tercih edenler daha rahat kamu alanlarına girecek, artık kadınlar kıyafetlerinde diz ölçüsüne, yaka ölçüsüne dikkat edecek. Ülkeye 30 yıl sonra bunu bir kez daha farklı bir şekilde kimsenin yaşatmaya hakkı yok.

VELİSİ YANINDAYKEN ÇOCUĞUN NE GİYDİĞİNE KİM KARIŞABİLİR?

Zaten şu anda okullarda veliler yüzleştiğinde yansıyor, biz benzer olayları dönem aktarıyoruz. ÇEDES protokolleri uygulanıyor okullarda, şu anda öğretmenden daha çok vakıflar, tarikatlar, cemaatler okullarda cirit atıyor. Derslere bu adamlar giriyor, derslerden öğrenci çıkarıyor. Bu olaylar basının dikkatini çekmiyor; sıradan, olağan, normalleşmiş olaylar olarak görülüyor. Bu olay son noktası oldu, seneye daha da artacak. Bugün belki tepki gösterecekler, ama bir yıl sonra ‘yeni müfredat modelimizde de zaten bunlar var’ deyip buradan yüklenecekler. Sen kamu alanında böyle bir ayrımcılık yapamazsın, hele ki velisi yanındayken kim karışabilir sizin çocuğunuzun ne giydiğine, hangi mevzuat buna engel olabilir?"

"OKUL YÖNETİCİLERİ DERHAL GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMALI"

Metin, Kocaeli Valiliği’nin müfettiş görevlendirmesiyle ilgili olarak, “Müfettişlerin yapması gereken işlem çok basit; soruşturmayı derhal hızlı bir şekilde tüm yönleriyle sonuçlandıracak. Gerekirse soruşturma devam ederken, okul yöneticilerinin görevden uzaklaştıracak. Okul yöneticileri oradayken, nasıl sağlıklı bir soruşturma yapabilir?” diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ 30 YIL ÖNCESİNE DÖNDÜRME ÇABASI"

Eğitim İş olarak sürecin takipçisi olacaklarını ifade eden Bülent Metin, "Bu olayın hiçbir şey olmamış gibi normalleştirilmesini de kabul etmeyeceğiz. Bu normal bir olay değil çünkü, Türkiye’yi aynen 30 yıl önce yaşadığı olaylara farklı açıdan yeniden döndürme çabasıdır. Biz bunu kabul etmiyoruz, böyle bir şey olamaz" dedi.

CHP'DEN TEPKİ: ZİHNİYETİNİZ BATSIN!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Çocuklara mezuniyetlerini zehir ettiler. Kocaeli'de elbise giyen kız öğrencileri 'uygunsuz kıyafet' diyerek lise mezuniyet törenine almamışlar. Zihniyetiniz batsın" tepkisini gösterdi.

Öte yandan Gerçek Gündem'in olaya ilişkin açıklamasına başvurmak istediği okul yönetimi ise defalarca yapılan aramalara yanıt vermedi.

Kaynak: Gerçek Gündem