Kocaeli'de Belediye Otobüsü Kaza Yaptı! Çok Sayıda Yaralı Var

Kocaeli'de belediye otobüsü kaza yaptı. 7 ambulans sevk edildi.

Son Güncelleme:
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, içinde yolcuların bulunduğu otobüs şarampole yuvarlandı. Çok sayıda yaralının bulunduğu kazada ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

YARALILAR VAR

Kartepe'nin zirvesine çıkan yolcu otobüsü dönüş yolunda, sisli vadi mevkiinde şarampole yuvarlandı. İçi dolu otobüsteki yolculara ilk müdahaleyi bölgedeki vatandaşlar yaptı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri ise olay yerini görüntüleyen gazetecileri bölgeden uzaklaştırdı.

Yaralılara olay yerindeki müdahale sürüyor.

Kaynak: DHA-İHA

Kocaeli
