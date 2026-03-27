Kocaeli'de Gece Kulübüne Silahlı Saldırıda 3 Ölü: Saldırı Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde gece 00.30 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bir eğlence mekanına otomobilden tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda, mekanın sahibi Volkan Berberoğlu, iş adamı ve Kocaelispor kongre üyesi Cem Özer, olaydan bir hafta önce emekliye ayrıldığı öğrenilen polis memuru Talip Çakır ile ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Şüpheliler ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cem Özer'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralılardan Berberoğlu ve eski polis memuru Çakır, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan dehşet verici olayın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Görüntüde; tramvay yolunda ilerleyen otomobilden eğlence mekanına ateş açıldığı, kurşunların isabet ettiği 2 kişiden birinin yere yığıldığı, çevredekilerin kaçıştığı ve otomobilin uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: DHA-İHA