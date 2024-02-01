Kocaeli'de fabrika çalışanları rehin alındı!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan P&G fabrikasında işçilerin bir kişi tarafından kişi rehin alındığı öne sürüldü.

Çok sayıda işçinin rehin alındığı ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Gebze Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada çok sayıda kişinin rehin alındığı ihbarı üzerine çok sayıda ekip harekete geçti.

GAZZE EYLEMİ OLDUĞUNA YÖNELİK İDDİALAR

TELE1’de yer alan habere göre, Gebze Yenigün Gazetesi’nin sahibi Uğur Saray rehin alma olayına ilişkin şunları kaydetti:

“OSB’deki en büyük fabrikalardan biri. Güvenlik tedbirleri yüksek bir işletme. İki veya üç aşamalı bir sistemden geçiyorsunuz. Edindiğimiz bilgilere kimliği belirsiz kişi çitlerden atlayarak bir veya birden fazla kişiyi rehine aldığı iddia ediliyor. Gazze savaşıyla ilgili bir eylem olduğu değerlendiriliyor. Rehine alan saldırganların sayısı konusunda bir bilgi alamadık. Yetkililerden şu an bir bilgi alamadık.”

16.00-00.00 VARDİYASINDAKİ İŞÇİLER GERİ DÖNDÜRÜLDÜ

Sol Haber’in aktardığına göre ise, 16.00-00.00 vardiyasındaki işçilere fabrikaya gelmemelerinin iletildiği, servislerin geri döndüğü bildirildi.

İLK FOTOĞRAF

Gebze’de yaşanan rehin alınma krizinden ilk fotoğraf paylaşıldı. Sosyal medyada yer alan fotoğrafta şahsın vücuduna bombaya benzeyen bir düzenek bağladığı ve duvara sprey boya ile "Kapılar açılacak Gazze için ya ölüm ya musalla" görülüyor.

Kaynak: İHA