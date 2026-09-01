Kocaeli'de El-Kaide Operasyonu, 5 Şüpheli Tutuklandı
Kocaeli'de, terör örgütü El-Kaide’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, El-Kaide silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 8 şüpheliyi belirledi.
8 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI
Teknik ve fiziki takibin ardından 28 Ağustos’ta belirlenen adreslere, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA-İHA
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