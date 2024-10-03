Kocaeli'de Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı! Yaralılar Var

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 çalışan yaralandı.

Kocaeli'de Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı! Yaralılar Var

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanına henüz kimliği öğrenilemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırıda iş yeri çalışanı 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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