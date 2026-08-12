Kocaeli'de Depoda Başlayan Yangın Bitişikteki Depoya da Sıçradı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel bir şirkete ait depoda çıkan yangın, bitişiğindekine de sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gebze ilçesi Balçık Mahallesi’nde özel bir şirkete ait depoda saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.

ALEVLER BİTİŞİK DEPOYA DA SIÇRADI

Alevler kısa sürede büyüyerek, bitişiğindeki bir depoya sıçradı. Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor

Kaynak: DHA-İHA

Son Güncelleme:
'Çerçeve Yasa' Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sunuldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Onayına Sunuldu
'Terörsüz Türkiye'de Kritik Dönemeç: Öcalan Çağrı Yapacak, Gözler MGK'ya Çevrilecek Öcalan Çağrı Yapacak, Gözler MGK'ya Çevrilecek
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Maliye Harekete Geçti: Motorine ÖTV Düzenlemesi Geliyor Motorine ÖTV Düzenlemesi Geliyor
Gizli Servis'ten Ankara'da Son Dakika Operasyonu! Trump' Uçak Değiştirdiği' Haberini Doğruladı Gizli Servis'ten Ankara'da Son Dakika Operasyonu! Trump' Uçak Değiştirdiği' Haberini Doğruladı
İstanbulluların Beklediği Haber Geldi: M7 Metro Hattında Seferler Ne Zaman Başlayacak? M7 Metro Hattında Geri Sayım
'Terörsüz Türkiye'de Kritik Dönemeç: Öcalan Çağrı Yapacak, Gözler MGK'ya Çevrilecek Öcalan Çağrı Yapacak, Gözler MGK'ya Çevrilecek
Zimbabve'de Feribot Faciası: Çok Sayıda Ölü ve Kayıp Zimbabve'de Feribot Faciası: Çok Sayıda Ölü ve Kayıp