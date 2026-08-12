Kocaeli'de Depoda Başlayan Yangın Bitişikteki Depoya da Sıçradı

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Gebze ilçesi Balçık Mahallesi’nde özel bir şirkete ait depoda saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.

ALEVLER BİTİŞİK DEPOYA DA SIÇRADI

Alevler kısa sürede büyüyerek, bitişiğindeki bir depoya sıçradı. Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor

Kaynak: DHA-İHA