Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü 1 Yaralı

Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü 1 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar Yeri'nde esnaflık yapan Y.L. ile E.T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.T. bıçakla Y.L. ile kavgayı ayırmaya çalışan yakını A.B'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.L. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Bu Bitki Yaşlanmaya Meydan Okuyor : Gençlik İksiriymiş Bu Bitki Yaşlanmaya Meydan Okuyor : Gençlik İksiriymiş
İzmit Körfez'de Flamingolar Çoğalıyor İzmit Körfez'de Flamingolar Çoğalıyor
Kahramanmaraş'ta İki Farklı Yerde Çıkan Yangın Söndürüldü Kahramanmaraş'ta İki Farklı Yerde Çıkan Yangın Söndürüldü
Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den 1 Ayda Kazandığı Maaş Ortaya Çıktı Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den 1 Ayda Kazandığı Maaş Ortaya Çıktı