Kocaeli’de Akılalmaz Olay! Cami Hoparlöründen Gelen Ses Mahalleyi Ayağa Kaldırdı

Kocaeli’de Maşukiye Mahallesi'nde Bağdat ve Merkez Camisi'nde selası okutulan şahsın ölmediği ortaya çıktı. Gerçeğin öğrenilmesinin ardından yarıda kesilen sela, tüm mahalleyi şaşırttı.

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İddiaya göre, Kocaeli’de Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi'nde mahalle sakini Serdar B., Bağdat ve Merkez Camii'ne giderek sela okutmak istediğini söyledi. Görevliler, öldüğü söylenen kişi için sela okudu.

Bağdat Camii’nde sela okunurken hayrete düşüren bir olay yaşandı. Selası okunan kişinin ölmediği ortaya çıktı, okunan sela yarıda kesildi. Öldüğü anons edilen kişiyi karşılarında gören mahalleli neye uğradığını şaşırdı.

Kocaeli’de Akılalmaz Olay! Cami Hoparlöründen Gelen Ses Mahalleyi Ayağa Kaldırdı - Resim : 1

“SELASINI OKUTMUŞ AMA ÖLMEMİŞ”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakini Adnan Şimşek, “Dün burada bir sela verilmiş. Vatandaş kendi selasını okutmuş. Biz öyle duyduk ama konuyu tam ayrıntılı olarak bilmiyorum. Selasını okutulan Serdar B. ölmemiş ama selayı kendisi mi okuttu, başkası mı okuttu bilmiyorum. Serdar B. ölmemiş, ölseydi cenazesine giderdik. Tanıdığımız bir ailenin ferdi” dedi.

Kocaeli’de Akılalmaz Olay! Cami Hoparlöründen Gelen Ses Mahalleyi Ayağa Kaldırdı - Resim : 2

“VEFAT ETTİĞİ SÖYLENDİ”

Bir başka mahalle sakini Orhan Aydoğan ise şunları söyledi: Cami hocamız selayı okudu. Mahalleden çok sevdiğimiz Serdar B.'nin vefat ettiği söylendi. Hastanede işim olduğu için ben cenazeye katılmadım. Ölmediği söyleniyor bu konu hakkında bir fikrim, bilgim yok. Umarım ölmemiştir çünkü cenazesine katılamadım diye çok üzülmüştüm.

Kocaeli’de Akılalmaz Olay! Cami Hoparlöründen Gelen Ses Mahalleyi Ayağa Kaldırdı - Resim : 3

Kaynak: İHA

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