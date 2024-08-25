Kocaeli'de 3 Katlı Binanın 2 Katı Yandı: Gözyaşlarını Tutamadılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı binadaki 2 daire alev aldı. Yangında 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi. Kendini sokağa zor atan ev sahipleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Kocaeli'de 3 Katlı Binanın 2 Katı Yandı: Gözyaşlarını Tutamadılar

Olay, saat 15.00 sıralarında Tavşantepe Caddesi 173. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. 2. katta bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, üst kattaki başka bir daireye de sirayet etti. Dumanları gören bina sakinleri panikle dışarıya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Hafif şekilde dumandan etkilendiği öğrenilen 1'i bebek 4 kişi de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Yangın sırasında zemin kattaki dairesinde bulunan yaşlı kadın, dışarıya çıktıktan sonra uzun süre gözyaşı döktü. Yaşlı kadın mahalleli tarafından sakinleştirilirken, yangında 2. kattaki dairesi hasar gören ev sahibi de gözyaşlarına boğuldu.

Yangın sebebiyle 2 dairede de maddi hasar meydana geldi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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