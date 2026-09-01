Kocaeli ve Bursa Sınırında Korkutan Yangın: Alevler 3,5 Saatte Kontrol Altına Alındı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi ile Bursa’nın İznik ilçesi sınırındaki anızlık alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle 3,5 saatte kontrol altına alındı.

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Korkutan yangın, saat 15.00 sıralarında Karamürsel'in Fulacık ve Tahtalı mahalleleri ile İznik'in Sarıalan ve Yörükler mahallelerinin bulunduğu sınıra yakın bölgede çıktı. Anızlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı.

HAVADAN VE KARADAN SEFERBERLİK

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın saat 18.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Bursa Orman yangınları
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