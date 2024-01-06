Kocaeli Valiliği'nden fırtına uyarısı

Kocaeli Valiliği, Marmara Denizi’nde 50 ile 75 kilometre hızla esmesi beklenen fırtına sebebiyle vatandaşlara uyarı yaptı.

Kocaeli Valiliği'nden fırtına uyarısı

Kocaeli Valiliğ, fırtına uyarısı yaptı. Marmara Denizi’nde 50 ile 75 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgar sebebiyle, dikkatli olunması vurgusu yapıldı.

6 İLA 8 KUVVETİNE OLACAK

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Denizi’nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Pazartesi, günün ilk saatlerine kadar etkili olacağı değerlendirilen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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