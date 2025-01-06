Kasaplar Odası Başkanı Bıçaklandı

Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam, iş yerinde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle girdiği tartışma sonucu çıkan kavgada bıçaklandı. Özel hastanede tedavi altına alınan Şalgam'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kasaplar Odası Başkanı Bıçaklandı

Kocaeli İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki kasap dükkanında meydana gelen olayda kasap dükkanı sahibi ve Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam, iş yerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan kavgada Şalgam bacağından bıçaklandı. Olayı gören esnafların aracıyla ilçedeki özel bir hastaneye götürülen Şalgam'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

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