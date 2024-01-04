Koç Üniversitesi'nde skandal: Alevi öğrenciye sistematik işkence uygulandı

Stanford Üniversitesi dahil yurtiçi ve yurtdışındaki birçok üniversiteden kabul alan TÜBİTAK birincisi F.B. isimli genç Koç Üniversitesi'ni tam burslu kazandı. 21 yaşındaki F. B. geçen 19 Ekim günü, 3 öğrencinin kalabildiği yurt odasına yerleşti.

HalkTV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, odada F.B.’nin yanı sıra hukuk fakültesi öğrencisi Hasan Ege K. (21) ile arkadaşı Arda D. (22) de kalıyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmaya göre, Hasan Ege K. ve Arda D., F.B.’ye odayı terk etmesi için baskı kurmaya başladı.

KEMERLE DARP EDİP, KIZGIN ÜTÜYLE SALDIRDI

İkili bir süre sonra, F.B.’ye şiddet uygulamaya başladı. Gördüğü baskı nedeniyle geçen 13-14 Kasım’da okulun laboratuvarında yatan F.B., 15 Kasım gecesi banyo yapmak için odasına gittiğinde önce Hasan Ege K.’nin kemerle vurdu, yüzüne sıcak ütü yapıştırmaya çalıştı. F. B. bu kez banyodan çıktığı esnada Arda D.’nin saldırısına uğradı.

Arda D., derslerde kullandığı ve başında kesici cisim bulunan kretuar ile F.B.’ye yöneldi. Üzerinde bornoz bulunan F.B.’yi boğazından yaralamaya çalışan Arda D., bu kişinin kendisini korumaya çalışması ile yüzünü ve karnını kesti. F.B. yüzünden aldığı yara sonrası çığlık attı. Bu esnada, yan odalarda kalan öğrenciler kapıya geldi. Yüzü ve karnından yaralanan F.B., yurt binasının yangın alarmına basarak güvenliği çağırdı. Bir süre özel güvenliğin gelmesini bekleyen F.B., daha sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SUÇ DUYURUSU SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yurt odasında yaşanan dehşete ilişkin yapılan suç duyurusu sonrası soruşturma başlatıldı. Arda D., savcılık ifadesinde "F.B.’nin kendisine sarkıntılık yaptığını" öne sürerek “Üzerime gelmeye devam etti. O an yaşadığım olayın siniriyle derslerde kullandığım ve sanat bıçağı olarak adlandırılan ucunda neşter bulunan malzeme ile F.’yi belinden ve yüzünden çizerek yaraladım” dedi.

Soruşturma dosyasına göre F.B.’ye yönelik ayrımcı ifadeler kullandığı anlaşılan Hasan Ege K. ise ifadesinde olayın kendisi dışında yaşandığını öne sürdü. Hasan Ege K. ifadesinde “Arda, F.’ye kretuarı salladı. Ben de o sırada F.’nin belinden kan aktığını gördüm” diye konuştu.

"ALEVİ OLDUĞUM İÇİN BENİ ODADAN ATMAK İSTİYORDU"

Yüzünden ve belinden yaralanan F.B. ise ifadesinde “Hasan Ege K., ben Alevi olduğum için ve bana karşı ayrımcılık yaptığından dolayı beni odadan atmak istiyordu. Kendisinden şikâyetçi olacaktım. Ancak, öğrenci olduğu için sabıkasına yansımasını istemediğim içim şikâyetçi olmadım. Halen bana ayrımcılık yapmaya devam ediyor” dedi.

Bu kişinin yüzüne ütüyü yapıştırmaya çalıştığını anlatan F.B., Arda D.’nin, yüzünü kesmesinden sonra da kendisini yumruklamaya devam ettiğini de kaydetti.

"SENİ ÖLDÜRÜRÜZ"

Öte yandan savcılık soruşturma dosyasına, 5 ayrı ses kaydının çözümü girdi. Kendisini odadan atmaya çalışan Hasan Ege K.’nin, F.B.’ye yönelik “Türkiye’nin, belli bir noktadan sonraki Doğusu olduğu gibi ateşe verilse…” diyor. K., F.B.’nin etnik kimliği için “Alt ırksınız. İtlaf edilmeniz lazım. Köle olduğunuzu kabullenmelisiniz. İtaat etmek zorundasınız. Seni bu odadan istemiyoruz. Buradan gitmezsen seni öldürürüz” ifadelerini kullanıyor.

HalkTV'nin ulaştığı Hasan Ege K. ise söz konusu kayıtların "montaj" olduğunu öne sürdü.

"BUGÜNE DEK HİÇBİR YAPTIRIM UYGULANMADI"

F.B.’nin avukatı Alper Sarıca, yaşanan olaylar nedeniyle okul idaresinin de ciddi ihmali olduğunu söyleyerek, TÜBİTAK birincisi bir öğrencinin ayrımcılığa maruz kalmasının vahim nitelikte olduğuna işaret etti. Av. Sarıca, “Müvekkilin, kendisine bu saldırıyı yapan fail ile birlikte okuldan uzaklaştırılması, savcılıkça da hakkında adli kontrol istenerek mağduriyetinin iyice artırılması, bu vahşeti tertipleyen diğer oda arkadaşına ise bugüne dek hiçbir yaptırım uygulanmaması oldukça dikkat çekici. Müvekkil açısından hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım” ifadelerini kullandı.

İŞKENCECİ İSİMLERDEN BİRİ AÇIKLAMA YAPTI

Olayın sosyal medyada yankı bulmasının ardından Hasan Ege K., X hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. Hasan Ege K., "abuk subuk iftira haberleri" dediği olaylar için "Kimin, ne saikle ve amaçla bunu yaptığını da anlıyoruz. Gerekli hukuki başvurular yapılarak suçluların cezalandırılması sağlanacaktır" dedi:

"Haberlerde 'F.B.' olarak kısaltılan ve kendisini mağdur gibi gösteren şahıs, CİNSEL SALDIRI suçundan adli kontrol ile imza yükümlülüğü altındadır ve yalan haberlerle medya desteği sağlayarak soruşturmanın gidişatını etkilemeye çalışmaktadır."

"SÖZLEŞME FESHEDİLDİ"

İthaki Yayınları'ndan da olayın ardından "Hasan Ege Karanfil isimli yazarın sözleşmesi feshedilmiştir. Kamuoyuna duyururuz" açıklaması yapıldı.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

Koç Üniversitesi gelişmeler üzerine bir açıklama yayımladı. Açıklamada konuyla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.