Koç Holding'i Bölen Evlilik! İpek Kıraç Tesadüfen Öğrendi: İnan Kıraç Gizli Saklı Dünyaevine girdi

AİLE İÇİ TARTIŞMALAR VE ELEŞTİRİLER

İnan Kıraç’ın bu evliliği, aile içinde bazı tartışmalara yol açtı. Kardeşi Can Kıraç, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada, ağabeyinin yanında 60 yıldır çalışan Ayşe Kurt’un işten çıkarılmasını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Ayşe Kurt kardeşim, senin İnan Kıraç’tan ayrılma durumunu bugün daha sakin bir kafayla değerlendirdim. Kimse kimseye hayat boyu bağlı kalamaz. Ancak bazı örnekler vardır ki bu beraberlikler tarafların kişiliği ile bütünleşir, 'karakter' göstergesi olur. Tıpkı senin bu vakanda olduğu gibi. İnan Kıraç’ı senden koparanları ve İnan’ı bunun için ayıplıyorum. İnan Kıraç’ın Vehbi Koç’un damadı olma sorumluluğunu taşıyamamış olmasına, 'Koç kültürü' ile yaşamaya devam eden biri olarak esef ediyorum."