Koç Holding'i Bölen Evlilik! İpek Kıraç Tesadüfen Öğrendi: İnan Kıraç Gizli Saklı Dünyaevine girdi
Ünlü iş insanı İnan Kıraç, 87 yaşında hayatını 75 yaşındaki Emine Alangoya ile birleştirdi. Büyükçekmece Evlendirme Dairesi’nde gerçekleşen nikah, basından uzak bir ortamda yapıldı. Kızı İpek Kıraç, babasının evlendiğini e-devlet'ten öğrendi.
Kaynak: Patronlar Dünyası
İnan Kıraç, geçtiğimiz yaz Bebek’te bir kadınla el ele görüntülenmiş ve bu kişinin Koç Holding’de uzun yıllar muhasebe direktörlüğü yapan Emine Alangoya olduğu ortaya çıkmıştı. Çiftin birlikteliği, yaz aylarından bu yana konuşuluyordu.
EVLİLİK İÇİN SAĞLIK RAPORU ALDI
İnan Kıraç, evlenebilmek için Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden sağlık raporu aldı. Yaşının ilerlemiş olması nedeniyle alınan bu raporun ardından çift, resmi nikah işlemlerini tamamladı.
AİLE İÇİ TARTIŞMALAR VE ELEŞTİRİLER
İnan Kıraç’ın bu evliliği, aile içinde bazı tartışmalara yol açtı. Kardeşi Can Kıraç, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada, ağabeyinin yanında 60 yıldır çalışan Ayşe Kurt’un işten çıkarılmasını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:
"Ayşe Kurt kardeşim, senin İnan Kıraç’tan ayrılma durumunu bugün daha sakin bir kafayla değerlendirdim. Kimse kimseye hayat boyu bağlı kalamaz. Ancak bazı örnekler vardır ki bu beraberlikler tarafların kişiliği ile bütünleşir, 'karakter' göstergesi olur. Tıpkı senin bu vakanda olduğu gibi. İnan Kıraç’ı senden koparanları ve İnan’ı bunun için ayıplıyorum. İnan Kıraç’ın Vehbi Koç’un damadı olma sorumluluğunu taşıyamamış olmasına, 'Koç kültürü' ile yaşamaya devam eden biri olarak esef ediyorum."
EMİNE ALANGOYA KİMDİR?
Emine Alangoya, 1970 yılında Koç Holding’de Mali İşler Grubu Yetiştirme Elemanı olarak iş hayatına başladı. 50 yılı aşkın süre boyunca holdingin çeşitli kademelerinde görev alan Alangoya, İnan Kıraç’ın kurduğu vakfın genel müdürlüğü görevini sürdürüyor.
Bu sürpriz evlilik, iş ve sosyal çevrede geniş yankı uyandırırken, çiftin sessiz ve sade bir şekilde dünyaevine girmesi dikkat çekti.