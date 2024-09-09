Koç Holding'e Kötü Haber: Milyonlarca Euroluk Yatırım Çöpe Gitti!

Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu Koç Holding, iştiraklerinden SETUR ile yıllardır işlettiği Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'na veda etmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan ihale sonucunda 505 milyon dolarlık bedelle limanın 40 yıllık işletme hakkını iş insanı Vahit Karaarslan satın alırken, satış işlemi bugün Rekabet Kurulu tarafından onaylandı.

Koç Holding'e Kötü Haber: Milyonlarca Euroluk Yatırım Çöpe Gitti! - Resim: 1

Yıllardır İstanbul'un önemli marinalarından Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nı işleten Koç Holding, uzun süredir yılan hikayesine dönen ihaleden büyük bir hüsranla ayrılmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda limanın 40 yıllık işletme hakkını yeniden Koç Holding kazanırken, söz konusu ihalenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla iptal edilmesi yeni bir ihale yapılmasına neden olmuştu. 26 yıldır Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nı işleten Koç Holding, verdiği tüm çabalara rağmen son ihaleyi kaybetti.

KOÇ HOLDİNG'İN SON UMUDU GİTTİ

Geçtiğimiz yıllarda birçok kez iptal edilen ihalenin yeniden kesinlik kazanıp kazanmayacağı merak konusu olurken, 505 milyon dolarlık bedelle ihaleyi kazanan iş insanı Vahit Karaarslan'a yönelik satış işlemi Rekabet Kurulu tarafından bugün onaylandı.

Böylelikle limanın işletme hakkının 26 yıl aradan sonra el değiştireceği kesinlik kazandı.

Haberin devamını okumak için tıklayın
Cesedi Bulunan Narin Güran Olayında Flaş Gelişme: Amcaya Kim Yardım Etti? Uzmanı Açıkladı Yeni Gözaltılar Gelecek Cesedi Bulunan Narin Güran Olayında Flaş Gelişme: Uzmanı Açıkladı Yeni Gözaltılar Gelecek
Ağaçların Dalları Taşıyamadı: Yıllar Sonra Gelen Rekor Hasat Çiftçinin Yüzünü Güldürdü Ağaçların Dalları Taşıyamadı: Yıllar Sonra Gelen Rekor Hasat Çiftçinin Yüzünü Güldürdü
Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Akaryakıt Fiyatlarına Yeni İndirim Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Akaryakıt Fiyatlarına Yeni İndirim
Ulaşım Kartlarına Yeni Sınırlama! Bu Kişiler Artık Ek Ücret Ödeyecek Ulaşım Kartlarına Yeni Sınırlama! Bu Kişiler Artık Ek Ücret Ödeyecek
Türkiye'nin Ünlü AVM'si Tamamen Kapatıldı: Sahipleri Yerine Ne Yapılacağını Açıkladı Türkiye'nin Ünlü AVM'si Tamamen Kapatıldı: Sahipleri Yerine Ne Yapılacağını Açıkladı
150 Yaşındaki Ağaçlardan Toplanıyor: Ödemi Atıp, Kanı Temizliyor! Kilosu 200 Liradan Satışı Başladı 150 Yaşındaki Ağaçlardan Toplanıyor: Ödemi Atıp, Kanı Temizliyor! Kilosu 200 Liradan Satışı Başladı
Steam Rekora İmza Attı: Oyuncular Aldı Başını Gidiyor Steam Yeni Rekora İmza Attı: Oyuncular Aldı Başını Gidiyor
Çoğu Sürücü Bilmiyor Ama Bütün Araçlara Zorunlu Oldu: Yapmayana Rekor Ceza Var Çoğu Sürücü Bilmiyor Ama Bütün Araçlara Zorunlu Oldu: Yapmayana Rekor Ceza Var
Dünyanın En Güçlü Pasaportları Belli Oldu: Türkiye’nin Sırası Şaşırttı Dünyanın En Güçlü Pasaportları Belli Oldu: Türkiye’nin Sırası Şaşırttı
Çorum Alaca'da Beklenen Hasat Başladı: Coğrafi İşaret Tescilli Ürün Yüzleri Güldürdü Çorum Alaca'da Beklenen Hasat Başladı: Coğrafi İşaret Tescilli Ürün Yüzleri Güldürdü
Elon Musk Tarih Verdi: Mars'ta Şehir Kuracak Elon Musk'tan 'Mars' Planı: Tarih Verdi, Şehir Kuracağını Duyurdu
Mercedes Kara Haberi Verdi: Üretim Resmen Durduruldu Mercedes Kara Haberi Verdi: Üretim Resmen Durduruldu