Koç Holding'e Kötü Haber: Milyonlarca Euroluk Yatırım Çöpe Gitti!

Yıllardır İstanbul'un önemli marinalarından Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nı işleten Koç Holding, uzun süredir yılan hikayesine dönen ihaleden büyük bir hüsranla ayrılmıştı.



Geçtiğimiz yıllarda limanın 40 yıllık işletme hakkını yeniden Koç Holding kazanırken, söz konusu ihalenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla iptal edilmesi yeni bir ihale yapılmasına neden olmuştu. 26 yıldır Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nı işleten Koç Holding, verdiği tüm çabalara rağmen son ihaleyi kaybetti.



KOÇ HOLDİNG'İN SON UMUDU GİTTİ



Geçtiğimiz yıllarda birçok kez iptal edilen ihalenin yeniden kesinlik kazanıp kazanmayacağı merak konusu olurken, 505 milyon dolarlık bedelle ihaleyi kazanan iş insanı Vahit Karaarslan'a yönelik satış işlemi Rekabet Kurulu tarafından bugün onaylandı.



Böylelikle limanın işletme hakkının 26 yıl aradan sonra el değiştireceği kesinlik kazandı.