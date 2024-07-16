Koç Holding'den Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı Açıklaması

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı için düzenlenecek olan ihaleye Koç Holding de katılacağını açıkladı. 2021 yılında düzenlenen ihaleyi Koç Holding kazanmış ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ihale iptal edilmişti.

Son Güncelleme:
Koç Holding'den Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı Açıklaması

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, 40 yıl süreyle işletilmek üzere özelleştirilecek. Özelleştirmeye ilişkin ihalenin bugün yapılması planlanırken, Koç Holding’in de ihaleye katılacağı bildirildi.

Koç Holding’den Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada açıklamada, "Bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilen Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle 'işletme hakkının verilmesi' yöntemi ile özelleştirilmesine yönelik olarak 16 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek ihaleye katılacak olup, ihalenin kazanılması halinde konuyla ilgili bilgiler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır” denildi.

2021'DEKİ İHALE İPTAL EDİLMİŞTİ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından 2021 yılında yapılan ihalede, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreli işletme hakkı 2.53 milyar TL bedelle Koç Holding'e verilmiş, özelleştirme kararı AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da onaylanmıştı.

Daha sonra, Koç Holding’e verilen ihale, 19 Ocak 2022’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından iptal edilmiş ve aynı sene çıkılan ihale yeterli teklif olmadığı için iptal edilmişti.

FENERBAHÇE-KALAMIŞ YAT LİMANININ ÖNEMİ

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 1987 yılında hizmet vermeye başladı. Liman 7 Mart 2011'de özelleştirme kapsam ve programına alındı. Limanın 1291'i denizde, 220'si karada olmak üzere toplamda 1511 yat bağlama kapasitesi bulunuyor. Bu kapasite ile Türkiye'nin ikinci, İstanbul'un en büyük yat limanı olan Fenerbahçe-Kalamış, İstanbul'un toplam kapasitesinin yüzde 23,8'ini, Türkiye'nin ise yüzde 6'sını temsil ediyor.

Etiketler
Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Bedavacı doğan 4 burç! Ücretsiz mezar görseler düşünmeden girecekler... Bedavacı doğan 4 burç! Ücretsiz mezar görseler düşünmeden girecekler...
Artvin'de Şiddetli Sağanak: Dereler Taştı, Köylere Ulaşım Kesildi Artvin'de Şiddetli Sağanak: Dereler Taştı, Köylere Ulaşım Kesildi
NOW TV'den Show TV'ye Transfer Oldu! Artık Orada Seyredebileceksiniz NOW TV'den Show TV'ye Transfer Oldu! Artık Orada Seyredebileceksiniz
Kiracılar Dikkat! Bir Anda Evsiz Kalabilirsiniz... Ev Sahiplerinden 'Boş Tarih' Oyunu Kiracılar Dikkat! Bir Anda Evsiz Kalabilirsiniz
ÇOK OKUNANLAR
Kaya Çilingiroğlu'ndan 27 Yıl Sonra Hülya Avşar'ı Kızdıracak İtiraf: "Sırf Bu Yüzden Evlenmiştim" Kaya Çilingiroğlu'ndan 27 Yıl Sonra Hülya Avşar'ı Kızdıracak İtiraf: "Sırf Bu Yüzden Evlenmiştim"
Yargıtay'dan Emsal Karar: Ev Sahibi ile Kiracı Anlaşmazlıklarında Kira Nasıl Belirlenecek? Sözleşmeniz 5 Yılı Doldurduysa Yandınız!
Erdoğan Kararını Verdi: Emekliye Zam Açıklamasının Saati Belli Oldu! Emekliye Zam Açıklamasının Saati Belli Oldu!
Milyonlarca Emekliyi İlgilendiriyor! Zam Farkı Ödemesi Ne Zaman Yapılacak? Zam Farkı Ödemesi Ne Zaman Yapılacak?
Milyonların Gözü Bu Haberde! Emekliye Ek Zamda Son Saatler... İşte Erdoğan'ın Masasındaki 3 Seçenek İşte Erdoğan'ın Masasındaki 3 Seçenek