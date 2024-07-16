Koç Holding'den Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı Açıklaması

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, 40 yıl süreyle işletilmek üzere özelleştirilecek. Özelleştirmeye ilişkin ihalenin bugün yapılması planlanırken, Koç Holding’in de ihaleye katılacağı bildirildi.

Koç Holding’den Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada açıklamada, "Bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilen Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle 'işletme hakkının verilmesi' yöntemi ile özelleştirilmesine yönelik olarak 16 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek ihaleye katılacak olup, ihalenin kazanılması halinde konuyla ilgili bilgiler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır” denildi.

2021'DEKİ İHALE İPTAL EDİLMİŞTİ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından 2021 yılında yapılan ihalede, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreli işletme hakkı 2.53 milyar TL bedelle Koç Holding'e verilmiş, özelleştirme kararı AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da onaylanmıştı.

Daha sonra, Koç Holding’e verilen ihale, 19 Ocak 2022’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından iptal edilmiş ve aynı sene çıkılan ihale yeterli teklif olmadığı için iptal edilmişti.

FENERBAHÇE-KALAMIŞ YAT LİMANININ ÖNEMİ

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 1987 yılında hizmet vermeye başladı. Liman 7 Mart 2011'de özelleştirme kapsam ve programına alındı. Limanın 1291'i denizde, 220'si karada olmak üzere toplamda 1511 yat bağlama kapasitesi bulunuyor. Bu kapasite ile Türkiye'nin ikinci, İstanbul'un en büyük yat limanı olan Fenerbahçe-Kalamış, İstanbul'un toplam kapasitesinin yüzde 23,8'ini, Türkiye'nin ise yüzde 6'sını temsil ediyor.