Koç Holding'den 8. Rekor Geldi

Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal, bu başarının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, “Çalışanlarımızın dijital becerilerini artırmak ve geleceğin iş kollarına hazırlamak amacıyla sürekli öğrenme kültürünü destekliyor, birçok gelişim programı sunuyoruz. Ayrıca, çalışanlarımız ve ailelerine yönelik sosyal yaşam ve bütünsel sağlık programları gibi inisiyatiflerle de çalışan memnuniyetini artırıyoruz” şeklinde konuştu.