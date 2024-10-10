Koç Holding'den 8. Rekor Geldi
Koç Holding, Forbes tarafından her yıl yayımlanan “Dünyanın En İyi İşverenleri” listesinde bu yıl da Türkiye’nin en iyi işvereni seçildi. Sekizinci kez üst üste Türkiye’nin bir numaralı işvereni olmayı başaran şirket, dünya genelinde ise 118. sırada yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Koç Holding, 59 ülkede yaklaşık 140 bin çalışanıyla faaliyet gösteriyor ve Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olarak öne çıkıyor.
50'DEN FAZLA ÜLKEDEN KATILIM SAĞLANDI
Forbes’un listesi, dünya genelinde 50'den fazla ülkeden 300 binin üzerinde çalışanın katılımıyla oluşturuldu. Katılımcılar, ekonomik değer yaratma, yetenek yönetimi, eğitim ve gelişim fırsatları, iş-yaşam dengesi ve cinsiyet eşitliği gibi çeşitli kriterler üzerinden kendi şirketlerini ve sektörlerindeki diğer şirketleri değerlendirdi.
Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal, bu başarının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, “Çalışanlarımızın dijital becerilerini artırmak ve geleceğin iş kollarına hazırlamak amacıyla sürekli öğrenme kültürünü destekliyor, birçok gelişim programı sunuyoruz. Ayrıca, çalışanlarımız ve ailelerine yönelik sosyal yaşam ve bütünsel sağlık programları gibi inisiyatiflerle de çalışan memnuniyetini artırıyoruz” şeklinde konuştu.