Koç Holding Yıkıldı: 504 Milyar Dolarlık Dev Kayıp

Kalamış Yat Limanı, İstanbul’un en önemli marinalarından biri olarak biliniyor ve bu nedenle ihale süreçleri uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alıyordu.

VAHİT KARAARSLAN KAZANDI

Geçtiğimiz yıllarda birçok kez iptal edilen ihalenin yeniden kesinlik kazanıp kazanmayacağı merak konusu olurken, Son ihalede Koç 504 milyon dolar, Karaaslan 505 milyon dolarlık bedelle ihaleyi kazandı. İş insanı Vahit Karaarslan'a yönelik satış işlemi Rekabet Kurulu tarafından 9 Eylül Pazartesi günü onaylanmıştı.