Koç Holding Yıkıldı: 504 Milyar Dolarlık Dev Kayıp
Koç Holding, yıllardır işlettiği Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıllık işletme hakkını kaybetti. 2021 yılında kazandığı ihale, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla iptal edilmişti. Yeni düzenlenen ihaleyi iş insanı Vahit Karaarslan kazandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile sonuç resmileşti ve Karaarslan, limanın 40 yıllık işletme hakkını aldı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Koç Holding, 26 yıldır işlettiği Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı için yapılan yeni ihaleden büyük bir hayal kırıklığıyla ayrıldı. 2021'de limanın işletme hakkını yeniden kazanan Koç Holding'in bu başarısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla iptal edilince yeni bir ihale yapılmıştı. Yapılan son ihalede Vahit Karaarslan’ın kazanan taraf olması, Koç Holding’in yıllardır sürdürdüğü işletme hakkını kaybetmesine neden oldu.
Kalamış Yat Limanı, İstanbul’un en önemli marinalarından biri olarak biliniyor ve bu nedenle ihale süreçleri uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alıyordu.
VAHİT KARAARSLAN KAZANDI
Geçtiğimiz yıllarda birçok kez iptal edilen ihalenin yeniden kesinlik kazanıp kazanmayacağı merak konusu olurken, Son ihalede Koç 504 milyon dolar, Karaaslan 505 milyon dolarlık bedelle ihaleyi kazandı. İş insanı Vahit Karaarslan'a yönelik satış işlemi Rekabet Kurulu tarafından 9 Eylül Pazartesi günü onaylanmıştı.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Söz konusu karar, 14 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vahit Karaarslan, Kalamış Yat Limanı 40 yıl boyunca işletme hakkını resmen aldı.
VAHİT KARAARSLAN KİMDİR?
Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı için düzenlenen yeni ihaleyi, 505 milyon dolarlık teklifiyle Vahit Karaarslan kazandı. Sosyal medya ve çeşitli platformlarda "Antalya'yı baştan inşa eden kişi" olarak anılmaya başlanan Karaarslan, inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor.
1975 Diyarbakır doğumlu olan Karaarslan, 27 yıldır ticaretle uğraşıyor. Tarım, akaryakıt ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösterdikten sonra inşaat sektörüne adım atan Karaarslan, TOKİ ihalelerinde başarılı projelere imza attı. Antalya’da gerçekleştirdiği Rengi Antalya projeleri, 784 dairelik konut yapılarıyla "Antalya'yı baştan inşa etti" yorumlarını aldı.
Antalya'daki yatırımlarının yanı sıra Diyarbakır, Aydın, İzmir ve Ankara’da da taşınmazlar satın alarak genişleyen Karaarslan, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıllık işletme hakkını kazanarak adını bir kez daha duyurdu. Liman, 1288 denizde, 220 karada olmak üzere toplam 1508 yat kapasitesiyle İstanbul'daki yat limanlarının yüzde 22'sini, Türkiye genelindeyse yüzde 6'sını kapsıyor.
Karaarslan, son yıllarda inşaat ve gayrimenkul sektöründe gösterdiği başarılarla öne çıksa da, vergi rekortmenleri listesinde yer almıyor.