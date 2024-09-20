Koç Holding Başvuruyu Yaptı: Türkiye'de İlk ve Tek Olacak
Koç Holding, Türkiye'de ilk ve tek olan şirket için Rekabet Kurulu'na başvurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Koç Holding, Türkiye'de ilk ve tek kök hücre ve doku teknolojileri alanında faaliyet gösteren Stembio'nun yüzde 65'lik hissesini devralmak için Rekabet Kurulu'na başvuruda bulundu.
Koç Holding, sağlık teknolojileri alanındaki varlığını güçlendirme hedefiyle önemli bir adım atarak Stembio'nun yüzde 65'lik hissesini devralmak için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Bu satın almanın finansal detayları henüz açıklanmasa da, Rekabet Kurumu'nun onay vermesi halinde işlemin tamamlanacağı bildirildi.
STEMBİO HAKKINDA
Stembio, 2020 yılında Gebze'de kurulan ve kök hücre ile doku teknolojileri alanında uzmanlaşmış bir firma olarak dikkat çekiyor. Şirketin en öne çıkan hizmetlerinden biri, doğum sırasında alınan göbek kordonu kanını işleyip saklayarak, gelecekteki olası tedavilerde kullanılmak üzere güvence altına almasıdır. Kök hücre açısından son derece zengin olan bu kan, ilerleyen yıllarda birçok hastalığın tedavisinde umut vaat eden bir kaynak olarak değerlendiriliyor.
Türkiye'de ilk ve tek hibrit hücre ve doku merkezi olma özelliği taşıyan Stembio'nun hisselerinin büyük çoğunluğunun Koç Holding'e geçmesi, biyoteknoloji alanında büyük yankı uyandıracak.
HİBRİT HÜCRE NEDİR?
Hibrit hücre, iki farklı türün birleşmesiyle ortaya çıkan yeni bir hücre türüdür. Bu süreç, birbirine yakın akraba olan türler arasında hibritleşme veya melezlemenin gerçekleşmesi sonucunda farklı fenotiplerin oluşmasını sağlar.