Koç Holding Başvuruyu Yaptı: Türkiye'de İlk ve Tek Olacak

STEMBİO HAKKINDA

Stembio, 2020 yılında Gebze'de kurulan ve kök hücre ile doku teknolojileri alanında uzmanlaşmış bir firma olarak dikkat çekiyor. Şirketin en öne çıkan hizmetlerinden biri, doğum sırasında alınan göbek kordonu kanını işleyip saklayarak, gelecekteki olası tedavilerde kullanılmak üzere güvence altına almasıdır. Kök hücre açısından son derece zengin olan bu kan, ilerleyen yıllarda birçok hastalığın tedavisinde umut vaat eden bir kaynak olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'de ilk ve tek hibrit hücre ve doku merkezi olma özelliği taşıyan Stembio'nun hisselerinin büyük çoğunluğunun Koç Holding'e geçmesi, biyoteknoloji alanında büyük yankı uyandıracak.