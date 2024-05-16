Kobani Davası kararları, İstanbul'da protesto edildi

HDP'nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ'ın yanı sıra HDP'li üye ve yöneticilerin de aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani Davası'nda karar duruşması görüldü.

Kararda Selahattin Demirtaş 42 yıl, Figen Yüksekdağ 30 yıl hapis cezasına çarptırılırken, çok sayıda HDP yöneticisine de ceza yağdı.

Çok sayıda siyasi parti temsilcisi ve demokratik kitle örgütleri, davada çıkan cezalara tepki gösterirken, Mardin ve Diyarbakır Valilikleri, il genelinde 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını duyurdu.

Kobani Davası'ndan çıkan kararlara bir tepki de İstanbul'dan geldi.

İstanbul Kadıköy'de Halitağa Caddesi'nde bir araya gelen çeşitli siyasi parti üyeleri, Kobani Davası kararlarını protesto etti.

Protestoya DEM Parti, TİP, EMEP, SODAP, TÖP, SYKP, ESP ve çeşitli siyasi partilerin üye ve temsilcileri de katıldı.

Eylem öncesi Halitağa Caddesi'nin giriş ve çıkışları da polisler tarafından kontrol altına alındı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen eylemde DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu söz aldı.

Konukçu'nun konuşmasından öne çıkan cümleler şu şekilde:

"Bizim arkadaşlarımız içeride rehin tutulan arkadaşlarımız bizim onurumuzdur. Sadece bizlerin değil, eşit adil özgür bir yaşam mücadelesi veren bu topraklardaki bütün halkların onurudur. Buradan bir kez daha onları selamlamak istiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki yoldaşımız oldunuz."

Konukçu'nun ardından TİP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ali Burak Yılmaz söz aldı. Yılmaz, şu sözleri kaydetti:

"Bugün Türkiye'nin batısıyla, Kürt coğrafyası arasındaki dayanışma bağı hiçbir şekilde kopmayacak bunu herkes çok iyi bilsin. Biz buradayız, devrimciler burada, Kürt halkıyla omuz omuza... Yumuşama oluyormuş, normalleşme oluyormuş... İşçi sınıfı adına, Kürtler adına, özgürlükler adına hiçbir adım yok. Bu sermaye adına yapılacak bir uzlaşmadır"

"BU BİR HUKUK DAVASI DEĞİLDİR"

Eylemde, DEM Parti İstanbul İl Örgütü tarafından basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"Bugün Türkiye'nin en büyük siyasi kumpas davasının sonuna geldik. Bu bir hukuk davası değildir. Dosyanın içeriğine bakıldığı zaman hukukla bir alakası olmadığını göreceksiniz. Bunu defalarca dile getirdik. Bugün normalleşmeden bahsedenler için Kobani Kumpas Davası bir milat olacaktır. Bu siyasi kumpas davasında verilen kararın, aslında önümüzdeki dönemde Türkiye'nin hangi hatta gideceğinin bir göstergesi olacağına hep birlikte şahitlik edeceğz. Bu tür kumpas girişimlerini birlkte mücadeleyle aşabiliriz. Kobani davası, Saray'ın eliyle yazılmış bir senaryodur"

Kaynak: Gerçek Gündem