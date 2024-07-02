Klozette binlerce lira buldu, sahibine teslim etti

Edirne'de belediye çalışanı klozetin içinde bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti.

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Klozette binlerce lira buldu, sahibine teslim etti

Edirne'de tuvaletin klozetinde bulduğu parayı eline poşet bağlayıp alan belediye çalışanı vatandaş, parayı zabıta gözetiminde sahibine teslim etti.

Edirne Belediyesi'nde çalışan Emrah Özeren, tuvalete girdiğinde klozetin içinde bir miktar para buldu.

Eline bağladığı poşetle parayı klozetten alan Özeren, parayı Zabıta Müdürlüğüne teslim etti. Zabıta ekipleri yaptıkları araştırmada paranın 84 yaşındaki bir vatandaşa ait olduğunu belirledi.

Klozette binlerce lira buldu, sahibine teslim etti - Resim : 1

Zabıta müdürlüğüne davet edilen vatandaşa, düşürdüğü parası belediye personeli tarafından verildi.

Parayı bulan Emrah Özeren, "Elime poşet takarak paraları klozetin içinden aldım. Daha sonra sahibine teslim edilmek üzere Zabıta Müdürlüğüne getirdim" dedi.

Kaynak: İHA

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