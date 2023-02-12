KKTC'ye kaçan müteahhit binasının yıkılmasını böyle açıkladı: Mukaderat

Depremde 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Alpargün apartmanının müteahhidi Hasan Alpargün, gözaltına alındığı KKTC’den bugün Adana'ya getirildi. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolün geçirilen Alpargün, ifadesi alınmak üzere Adana İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

KKTC'ye kaçan müteahhit binasının yıkılmasını böyle açıkladı: Mukaderat

Pazartesi Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde, Adana Çukurova Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da yıkıldı. Toplam 32 dairenin bulunduğu binadan sadece yaşlı bir vatandaş sağ çıkabildi. 100'den fazla cansız bedenin çıkarıldığı binanın müteahhidi Hasan Alpargün, depremin hemen ardından KKTC'ye kaçtı. Alpargün'ün bulunması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucu, Alpargün İnşaatın sahibi Hasan Alpargün, Lefkoşa Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındı.

“Taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak” suçlarından gözaltında tutulan Hasan Alpargün, gemiyle önce Mersin'e, ardından karayolu ile Adana'ya getirildi. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Alpargün, burada basın mensuplarının kendisine yönelttiği sorulara "Mukadderat" yanıtını verdi. Alpargün, ifadesi alınmak üzere Adana İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin euro, 500 bin TL'yi Türkiye'den transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın almaya çalıştığı iddia edildi.

Kaynak: İHA

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