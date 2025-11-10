KKTC’nin Yeni Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'ye Geliyor: Tarih Belli Oldu

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine karşılık, ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım'da Türkiye'ye gerçekleştireceğini açıkladı.

İletişin Başkanı Burhanettin Duran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım'da Türkiye'ye gerçekleştireceğini duyurdu.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım 2025 tarihinde ülkemize gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler değerlendirilecek olup, Türkiye-KKTC ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacaktır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

