KKTC Lideri Tatar'dan Zonguldak'a Ziyaret

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Zonguldak'a gelerek bir dizi ziyarette bulundu. Protokolde CHP'li ve AKP'li isimler de yer aldı.

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KKTC Lideri Tatar'dan Zonguldak'a Ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi ziyaret ve toplantı için Zonguldak'a geldi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşılanan Cumhurbaşkanı Tatar, kara yoluyla geldiği kentte Valiliği ziyaret etti.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu tarafından karşılanan Tatar, tören mangasını selamladı.

Valilik şeref defterini imzalayan Tatar, daha sonra Hacıbektaşoğlu ile makamında görüştü.

Ziyarette, AKP Zonguldak milletvekilleri Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Orhan Kaş, Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve protokol üyeleri yer aldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra kentteki bir otelde gaziler ile iş dünyası temsilcileriyle basına kapalı ayrı ayrı görüştü.

Kaynak: AA

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