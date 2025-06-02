Kızının Ölümünden Aylar Sonra... Ünlü İş İnsanı Uğur Yurdakul Hayatını Kaybetti

GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yurdakul’un hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi, Yurdakul’un kızı Berrak Yurdakul sosyal medya hesabından duyurdu. İş dünyasında uzun yıllar önemli görevler üstlenen Uğur Yurdakul’un vefat nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Cenaze törenine ilişkin detayların ise önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

KIZINI KAYBETMENİN ACISINI YAŞAMIŞTI

Uğur Yurdakul, bu yıl mart ayında bir başka büyük kayıp yaşamıştı. Kızı Ayşe Deniz Yurdakul, 13 yıldır mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek mart 2025’te hayatını kaybetmişti. Uğur Yurdakul, bu kaybın ardından derin bir üzüntü yaşamıştı.

UĞUR YURDAKUL KİMDİR?

Uğur Yurdakul, GAMA Holding bünyesinde uzun yıllar boyunca çeşitli görevlerde bulunmuş ve iş dünyasında saygın bir isim olarak tanınmıştı. Kariyerine 1967 yılında TPAO Batman Rafinerisi’nde start-up mühendisi olarak başlayan Yurdakul, 1982-1998 yılları arasında GAMA Endüstri’de Genel Müdür Yardımcılığı, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Murahhas Azalık görevlerini yürütmüştü. 2002’de GAMA Güç Sistemleri’nin kuruluşunda yer alan Yurdakul, 2004-2017 yılları arasında GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası olarak görev yapmış, 2022 Aralık ayı itibarıyla yeniden GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştı.

Yurdakul’un vefatı, iş dünyasında ve yakın çevresinde büyük bir üzüntüyle karşılandı. GAMA Holding camiası ve sevenleri, Uğur Yurdakul’a veda ederken, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: Haber Merkezi