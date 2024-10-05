Kızılırmak’ın Beslediği Barajda Balıklar Öldü

Kırıkkale’de, Kızılırmak’ın beslediği Kapulukaya Barajı’nın Köprü köyü bölgesinde balık ölümleri meydana geldi.

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Kızılırmak’ın Beslediği Barajda Balıklar Öldü

Köy muhtarı Fırat Erdem, ilk defa böyle bir manzarayla karşılaştıklarını söyledi.
Kırıkkale’de, Kızılırmak’ın beslediği Kapulukaya Barajı’nda balık ölümleri yaşandı. Keskin ilçesine bağlı Köprü köyü yakınlarındaki tarihi Çeşnigir Köprüsü çevresinde görülen balık ölümleri, yetkilileri harekete geçirdi. Olayın nedenini belirlemek amacıyla bölgede incelemeler yapıldı ve sudan numune alındı. Köprü köyü muhtarı Fırat Erdem, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa böyle bir görüntüyle karşılaştıklarını söyledi.



"İLK DEFA BÖYLE BIR GÖRÜNTÜYLE KARŞILAŞTIK"


Erdem, "Kızılırmak’ın beslediği Kapulukaya Barajı’nın Köprü köyü mevkiindeyiz. Burası tarihi Çeşnigir Köprüsü. İlk defa böyle bir görüntüyle karşılaştık. Balık ölümlerinin oksijen yetersizliğinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Yetkililer burada tahlil aldı. Sonuçlar, balık ölümlerinin kesin nedenini ortaya koyacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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