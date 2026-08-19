Kızılırmak Nehri İçin Valilikten Son Dakika Uyarısı: Çevresinden Uzak Durun

Kırıkkale Valiliği, Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarında bulunan hidroelektrik santrallerine ait türbinlerin devreye alınması nedeniyle Kızılırmak Nehri'nde oluşabilecek ani ve hızlı su yükselmelerine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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Kızılırmak Nehri İçin Valilikten Son Dakika Uyarısı: Çevresinden Uzak Durun
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Kırıkkale Valiliği'nden Kızılırmak Nehri ve kıyısındaki bölgelere dair vatandaşları uyardı.

'SU SEVİYELERİNDE ANİ VE HIZLI YÜKSELMELER YAŞANABİLİR'

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarında bulunan hidroelektrik santrallerinin türbinlerinin devreye alınması sebebiyle ırmak ve barajların mansabında kalan kesimlerinde su seviyesinde ani ve hızlı yükselmeler meydana gelebileceği belirtildi.

VATANDAŞLARA UZAK DURUN ÇAĞRISI

Açıklamada, "Kızılırmak Nehri kıyılarında, nehir içerisinde bulunan adacıklarda ve su yatağına yakın alanlarda, baraj gölleri ve baraj çevresinde, köprülerin nehir üzerindeki ve yakınındaki kesimlerinde, balık tutma, yüzme ve diğer su aktiviteleri amacıyla nehir ve çevresine yaklaşmamaları, hayvanlarını nehir yatağı ve kıyılarında otlatmamaları veya sulama amacıyla bu bölgelere götürmemeleri, tarım arazileri ve diğer faaliyetler nedeniyle nehir yatağına yakın alanlarda bulunmamaları önemle rica olunur. Vatandaşlarımızın ani su yükselmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, can güvenlikleri açısından belirtilen bölgelerden uzak durmaları önemle duyurulur" denildi.

Kaynak: DHA

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Kızılırmak Kırıkkale
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