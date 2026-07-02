Kızılırmak Kenarında Yürek Yakan Olay: Çamaşır Yıkamak İsteyen 1 Çocuk Boğuldu, 1 Çocuk Kayıp

Sivas'ın Gemerek ilçesinde, Kızılırmak'ta çamaşır yıkarken akıntıya kapılan 13 yaşındaki Zerda Şahin boğuldu, 15 yaşındaki Gülseren Şahin ise kayboldu. Çevredekiler tarafından kurtarılan Gülistan Şahin (20) hastanede tedaviye alınırken, kaybolan Gülseren Şahin'i arama çalışmaları devam ediyor.

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Olay, saat 12.00 sıralarında Kızılırmak’ın Gemerek ilçesine bağlı Burhan köyü mevkiinde meydana geldi.

ÇAMAŞIR YIKAMAK İÇİN GELDİLER, AKINTIYA KAPILDILAR

Aileleriyle birlikte köye mevsimlik işçi olarak gelen Gülistan Şahin, Zerda Şahin ve Gülseren Şahin çamaşır yıkamak için ırmak kenarına gitti. Çamaşır yıkarken 3 kişi, akıntıya kapılıp, suda sürüklenmeye başladı. Durumu fark eden çevredekiler hızla müdahale ederek Gülistan Şahin'i sudan çıkardı. Ancak Zerda ve Gülseren Şahin, güçlü akıntının etkisiyle gözden kayboldu.

BİR ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU, DİĞERİ ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Gülistan Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, Zerda ve Gülseren Şahin için arama çalışması başlattı. AFAD ve dalgıç ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda Zerda Şahin’in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Zerda Şahin’in cenazesi, morga kaldırıldı.

Gülseren Şahin’i arama çalışmaları ise sürüyor

Kaynak: DHA

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