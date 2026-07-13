Kızılelma'dan Tarihi Başarı: Süpersonik Füzeyle Hedefi 120 Kilometreden Vurdu

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Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, havadan karaya süpersonik füze kabiliyetini ilk kez sahada test etti. Baykar tarafından geliştirilen Kızılelma, Amasya Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen testte, ilk kez Roketsan üretimi JET-230 süpersonik füzesiyle atış yaptı.

Kızılelma, 120 kilometrenin üzerindeki menzilden ateşlediği süpersonik füzeyle hedefi başarıyla vurdu. Böylece Kızılelma, havadan karaya süpersonik mühimmat kullanabilme yeteneğini de kazanmış oldu.

'BİR KİLOMETRE TAŞI DAHA TAMAMLANDI'

Başarılı testi yerinde takip eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, atışın ardından test ekibini tebrik ederek, "Bir kilometre taşı daha tamamlanmış oldu" ifadelerini kullandı.

Bayraktar Kızılelma daha önce Gökdoğan hava-hava füzesi ile birlikte Tolun, TEBER-82, KGK ve LGK-82 mühimmatlarıyla yapılan testleri başarıyla tamamlamıştı. JET-230'un da envantere katılmasıyla birlikte insansız savaş uçağının farklı hedeflere yönelik operasyon kabiliyetinin daha da artırılması hedefleniyor.

Kızılelma, 2025 yılında gerçekleştirdiği testlerde iki insansız savaş uçağının otonom yakın kol uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atmış, yine aynı yıl GÖKDOĞAN füzesiyle yaptığı hava-hava atışında jet motorlu bir hava hedefini görüş ötesinden vuran ilk insansız savaş uçağı olmuştu.

Kaynak: DHA