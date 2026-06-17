Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'e Acı Veda: Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem, sevenlerinin gözyaşları içerisinde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Oyuncu Ece İrtem, 15 Haziran 2026 tarihinde rahatsızlanarak evinde hayatını kaybetti. Doğum gününden bir gün sonra hayatını kaybeden İrtem'in vefat haberi yakınları ve hayranlarında büyük üzüntüye neden oldu. Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in cenazesi dün Adli Tıp Kurumu'ndan babası Vural İrtem tarafından alınmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'e Acı Veda: Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 1

ACILI BABA TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI

Oyuncu İrtem'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip, Hanım Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Acılı baba tabutun başından ayrılmadı.

Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'e Acı Veda: Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 2

ANNE KIZININ TABUTUNA YAKLAŞAMADI

Cenazeye genç oyuncunun annesi Nuriye İrtem, babası Vural İrtem, aile yakınları, dizi ve sinema oyuncusu Gürkan Uygun, genç oyuncunun arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ece İrtem’in annesi Huriye İrtem, Kuşadası Hanım Camisi’nde ayakta durmakta güçlük çekti. Yakınlarının yardımıyla yürüyen acılı anne, üzüntüsünden kızının naaşına yaklaşamadı.

Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'e Acı Veda: Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 3

Aile yakınlarından Semra Karataş, genç oyuncunun ölümüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çok sevdiğimiz bir insandı. Bizim için çok değerliydi. Genç yaşta ölümü bize yasa boğdu, hepimiz çok üzgünüz" diye konuştu.

Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'e Acı Veda: Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 4

Cenazeye genç oyuncunun annesi Nuriye İrtem, babası Vural İrtem, aile yakınları, dizi ve sinema oyuncusu Gürkan Uygun, genç oyuncunun arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kızılcık Şerbeti
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Muhittin Böcek’in İki Şoförü 3 Ay Sonra Tahliye Edildi Muhittin Böcek’in İki Şoförü Tahliye Edildi
Açlık Grevi Kararı Alan Öğretmenlere Ankara'da Polis Müdahalesi: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara'da Öğretmenlere Polis Müdahalesi, Gözaltılar Var
ÇOK OKUNANLAR
CHP'nin Milletvekili Sayısı 129'a Düştü: Yargıtay'dan Kritik Karar CHP'nin Milletvekili Sayısı 129'a Düştü
Seferihasar Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Yardımcısı Dahil Gözaltılar Var Seferihasar Belediyesi'ne Operasyon
Resmi Gazete Yayımlandı: 430 Mülki İdare Amirinin Görev Yeri Değişti 430 Mülki İdare Amirinin Görev Yeri Değişti
Avukatlara Uyuşturucu Operasyonu: Baro Başkanı Dahil 12 Gözaltı Baro Başkanı Dahil 12 Gözaltı
CHP'de Olağanüstü Kurultay Hareketliliği: İmzalar Genel Merkeze Teslim Edildi CHP'de Olağanüstü Kurultay Hareketliliği