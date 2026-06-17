Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'e Acı Veda: Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Oyuncu Ece İrtem, 15 Haziran 2026 tarihinde rahatsızlanarak evinde hayatını kaybetti. Doğum gününden bir gün sonra hayatını kaybeden İrtem'in vefat haberi yakınları ve hayranlarında büyük üzüntüye neden oldu. Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in cenazesi dün Adli Tıp Kurumu'ndan babası Vural İrtem tarafından alınmıştı.

ACILI BABA TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI

Oyuncu İrtem'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip, Hanım Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Acılı baba tabutun başından ayrılmadı.

ANNE KIZININ TABUTUNA YAKLAŞAMADI

Cenazeye genç oyuncunun annesi Nuriye İrtem, babası Vural İrtem, aile yakınları, dizi ve sinema oyuncusu Gürkan Uygun, genç oyuncunun arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ece İrtem’in annesi Huriye İrtem, Kuşadası Hanım Camisi’nde ayakta durmakta güçlük çekti. Yakınlarının yardımıyla yürüyen acılı anne, üzüntüsünden kızının naaşına yaklaşamadı.

Aile yakınlarından Semra Karataş, genç oyuncunun ölümüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çok sevdiğimiz bir insandı. Bizim için çok değerliydi. Genç yaşta ölümü bize yasa boğdu, hepimiz çok üzgünüz" diye konuştu.

Cenazeye genç oyuncunun annesi Nuriye İrtem, babası Vural İrtem, aile yakınları, dizi ve sinema oyuncusu Gürkan Uygun, genç oyuncunun arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA