Kızılcık Şerbeti'nin Başrol Oyuncusu Doğukan Güngör Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında oyuncu Doğukan Güngör gözaltına alındı.

23 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan 26 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda, oyuncu Doğukan Güngör, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Özge Bitmez, Veysel Avcı, Sevgi Taşdan, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Gizem Özköroğlu, Gülsüm Bayrak, Saniye Deniz, Merve Uslu, Ece Cerenbeli, Berna Aracı, Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Hakan Yıldız, Muzaffer Yıldırım ve Koray Beşli gözaltına alındı.

Şüphelilerden Bülent Tetik'in başka suçtan cezaevinde olduğu, diğer 2'sinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturmaları kapsamında medya, sanat ve iş dünyasından çok sayıda kişiye operasyon yapıldı. Gözaltına alınan isimlerden bir kısmı ifade vermeleri ve yapılan testlerin ardından serbest bırakılırken, aralarında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin de yer aldığı bazı şüpheliler tutuklandı.

18 Aralık’ta düzenlenen operasyonlarda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı. Söz konusu kişiler, kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Aynı soruşturma kapsamında şarkıcı Yusuf Güney ile oyuncu Melisa Döngel de ifade verip test yaptırdıktan sonra serbest kaldı. Hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı ise ABD’den dönüşünde gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararlarının sürdüğü, soruşturma çerçevesinde bu kişilere ait mal varlıklarına da el konulduğu bildirildi.

Kaynak: DHA