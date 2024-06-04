Kızılay'ın raporunda ortaya çıktı: Stoklarda yeterli çadır yok... Rapor Kerem Kınık'ı da yalanlıyor...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde çadır satmasıyla gündeme oturan ve yıllardır israf ve liyakatsiz atama skandallarıyla gündemden düşmeyen Kızılay’ın afet stokları açıklandı.

Birgün’den İsmail Arı’nın Kızılay’ın açıklanan faaliyet raporundan aktardığı verilere göre, kurumun afet depolarında sadece 18 bin 527 adet barınma çadırı bulunuyor. 6 Şubat 2023 depremine kadar, konteyner fabrikası olmasına rağmen hiç konteyner stoklamayan Kızılay’ın depolarında sadece bir adet konteyner yer alıyor.

Kurumun raporunda, “6 Şubat depremleri sonrasında, depremde etkilenen tüm illerde yürütülen afet müdahale çalışmaları sebebiyle barınma kapasitemizin tamamı alana sevk edilmiştir. 2024 yılı içerisinde çadır sayısının 50 bine ulaştırılması hedeflenmektedir” denildi.

Açıklanana faaliyet raporunda, 2018 yılından itibaren 12 şirketi kurduğu bilinen Kızılay’ın bir süre önce 13’üncü şirketini de kurduğu ortaya çıktı. Raporda kurulan yeni şirketin adının “DGNY Tarım ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi” olduğu belirtilirken, yönetici ve hangi alanda faaliyet yürütüldüğü bilgilerine yer verilmedi.

KINIK NE DEMİŞTİ?

Çadır sattığı için Kızılay Başkanlığı görevinden istifa etmek zorunda kalan Kerem Kınık, 6 Şubat 2023’teki deprem felaketinden kısa sonra, 27 Mart 2023’te TBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplantısına katılmıştı. Kızılay Başkanı unvanı ile milletvekillerine bilgi veren Kerem Kınık, “Deprem bölgesine 130 bin 271 çadır sevk edildiğini” açıklamıştı. Ancak Kızılay’ın raporu Kınık’ı yalanladı. Raporda, deprem bölgesine Kınık’ın iddia ettiği gibi 130 bin değil toplam 97 bin 957 çadır gönderildiği belirtildi. Gönderilen 97 bin 957 çadırın da 46 bin 238’inin Kızılay’ın stokunda bulunduğu 51 bin 674’ünün de bağış olarak Kızılay’a teslim edildiği belirtildi.

Raporda skandallarla gündem olduğu için sokaklarda, binaları önünde günlerce eylem ve basın açıklamaları düzenlenen Kızılay hakkında yapılan haberlerin yüzde 95,6’sının olumlu olduğu öne sürüldü.