Kızılay Başkanı'nın açıklamalarına Kübra Par'dan tepki: 'Ama bize öyle bilgiler gelmiyor'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu her geçen dakika ağırlaşırken; Hatay, Malatya, Şanlıurfa ve Gaziantep'te henüz ekiplerin ulaşamadığı yerler olduğu bildiriliyor.

KIZILAY BAŞKANI'NA CANLI YAYINDA TEPKİ

Özellikle Hatay'da ağır bir yıkımın yaşandığı ve ekiplerin yetersiz kaldığı ifade edilirken; Habertürk canlı yayınına katılan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın sözlerine sunucu Kübra Par tepki gösterdi.

Kınık canlı yayında ''Yıkılan binaların tamamına ulaşıldı, çok büyük oranında arama kurtarma başladı. Ulaşılamayan bir nokta yok'' ifadelerini kullandı.

Kübra Par ise Kınık'a ''Ama bize öyle bilgiler gelmiyor'' ifadeleri ile tepki gösterdi.