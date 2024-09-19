Kız Yurdunda Şüpheli Ölüm: Bahçede Kanlar İçinde Bulundu

Kadıköy'de özel bir kız öğrenci yurdunda kalan 25 yaşındaki öğrenci ölü bulundu. Bahçede kanlar içindeki cesedini gören yurt görevlileri polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kız Yurdunda Şüpheli Ölüm: Bahçede Kanlar İçinde Bulundu

Olay, sabah saatlerinde Dumlupınar Mahallesi Volkan sokakta bulunan özel bir Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdunda meydana geldi. İddiaya göre yurt görevlileri yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kız Yurdunda Şüpheli Ölüm: Bahçede Kanlar İçinde Bulundu - Resim : 1

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 25 yaşındaki K.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri cenazenin olduğu alana güvenlik şeridi çekerek yurtta kalanları uzaklaştırdı. Olay Yeri inceleme ekipler K.A.' nın kaldığı odada ve düştüğü yerde çalışma yaptı. Yurtta kalanlar ve çalışanlar gözyaşı döktü. Olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kız Yurdunda Şüpheli Ölüm: Bahçede Kanlar İçinde Bulundu - Resim : 2

Yurdun olduğu mahallede oturan Turan Meydan, "Sabah arkadaşımın eşi namaza kalktığında orda bir kız yatıyor demiş. Kız yurdu burası. Polis ve savcı geldi inceleme yapıyorlar" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA

Sivas'ta Gaziler Bilek Güreşi Yaptı Sivas'ta Gaziler Bilek Güreşi Yaptı
MSB'den Telsiz ve Çağrı Cihazı Açıklaması MSB'de Telsiz Tehlikesi Var mı? Kritik Açıklama Geldi
Menemeni Lezzetlendiren Altın Kural! Şeflerin 1 Kaşık Tavaya Ekliyormuş Menemeni Lezzetlendiren Altın Kural! Şeflerin 1 Kaşık Tavaya Ekliyormuş
Demet Akalın'dan Müge Anlı'ya Olay Sözler! Narin ile İlgili Aynı Soruyu Bir Kez Daha Sordu Demet Akalın'dan Müge Anlı'ya Olay 'Narin' Sözleri!
NOW TV'den Kanal D'ye Büyük Çalım! İddialı Proje Yeniden Başlıyor NOW TV'den Kanal D'ye Büyük Çalım! İddialı Proje Yeniden Başlıyor
Rize'de Sakal-ı Şerif Çalındı Rize'de Sakal-ı Şerif Çalındı