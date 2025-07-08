Kız Kardeşini Katleden Erkeğin İfadesi Kan Dondurdu! 'Başardım, Mutluyum'

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Antalya'nın Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi'nde önceki gece yaşanan cinayet tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü. Yaz tatili için ailesinin yanına gelen 18 yaşında üniversite öğrencisi Nazife Ateş, ağabeyi Mehmet Ateş (27) tarafından 14 bıçak darbesi ile öldürüldü. Olayın ardından Mehmet Ateş polis ekiplerince gözaltına alınırken, genç kızın cansız bedeni ise Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından Manavgat'a götürüldü.

Kız kardeşini 14 bıçak darbesi ile vahşice katleden ağabey Mehmet Ateş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ateş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Manavgat Ilıca S Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

SOĞUKKANLILIKLA ANLATTI

Emniyetteki sorgusunda çelişkili ifadeler verdiği öğrenilen Mehmet Ateş'in daha önceden de kardeşini öldürme düşüncesinde olduğunu belirterek, Duştan çıktıktan sonra kız kardeşimin odasına giderken mutfaktan ekmek bıçağını aldım. Kız kardeşimi bıçakladığımda ‘Anne' diye bağırıp salona kaçtı, ama yere serildi. Üzerine oturup üst üste bıçakladım. Kız kardeşimi öldürmek istedim ve bunu başardığım için mutluyum" dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA