Kız Kardeşini Katleden Erkeğin İfadesi Kan Dondurdu! 'Başardım, Mutluyum'

Antalya'da 18 yaşındaki kız kardeşi Nazife Ateş'i birçok kez bıçaklayarak katleden Mehmet Ateş isimli erkeğin ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen saldırgan ifadesinde, "Ben sadece kız kardeşimi öldürmek istedim ve bunu başardığım için mutluyum" diyerek kan dondurdu.

Kız Kardeşini Katleden Erkeğin İfadesi Kan Dondurdu! 'Başardım, Mutluyum'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya'nın Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi'nde önceki gece yaşanan cinayet tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü. Yaz tatili için ailesinin yanına gelen 18 yaşında üniversite öğrencisi Nazife Ateş, ağabeyi Mehmet Ateş (27) tarafından 14 bıçak darbesi ile öldürüldü. Olayın ardından Mehmet Ateş polis ekiplerince gözaltına alınırken, genç kızın cansız bedeni ise Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından Manavgat'a götürüldü.

Kız kardeşini 14 bıçak darbesi ile vahşice katleden ağabey Mehmet Ateş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ateş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Manavgat Ilıca S Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

SOĞUKKANLILIKLA ANLATTI

Emniyetteki sorgusunda çelişkili ifadeler verdiği öğrenilen Mehmet Ateş'in daha önceden de kardeşini öldürme düşüncesinde olduğunu belirterek, Duştan çıktıktan sonra kız kardeşimin odasına giderken mutfaktan ekmek bıçağını aldım. Kız kardeşimi bıçakladığımda ‘Anne' diye bağırıp salona kaçtı, ama yere serildi. Üzerine oturup üst üste bıçakladım. Kız kardeşimi öldürmek istedim ve bunu başardığım için mutluyum" dediği öğrenildi.

Her Detayı Kan Donduran Cinayet! Kız Kardeşini Bıçaklayarak Katletti, Başını Kesmeye ÇalıştıHer Detayı Kan Donduran Cinayet! Kız Kardeşini Bıçaklayarak Katletti, Başını Kesmeye ÇalıştıGüncel
Kayseri'de Korkunç Olay! Üvey Kızını Tüfekle Vurup İntihar EttiKayseri'de Korkunç Olay! Üvey Kızını Tüfekle Vurup İntihar EttiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Antalya Manavgat
Bugün Geleceğe Yönelik Adım Atmanız Gerektiğinin 3 İşareti Bugün Geleceğe Yönelik Adım Atmanız Gerektiğinin 3 İşareti
Ümit Özdağ’ın MİT Davasında Beraat Kararı Çıktı Ümit Özdağ’ın MİT Davasında Karar Çıktı
Klima Çarpmasına İyi Gelen Basit Yöntemler! Hemen Geçiriyor Klima Çarpmasına İyi Gelen Basit Yöntemler! Hemen Geçiriyor
İmamoğlu’nun ‘Sahte Diploma’ Davasının Tarihi Belli Oldu İmamoğlu’nun ‘Sahte Diploma’ Davasının Tarihi Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Dengeleri Değiştiren Kulis! CHP'de 20 Milletvekili İstifa Edecek CHP'li 20 Milletvekili İstifa Edecek
Yaz Tatiline Çıktı, Acı Haber Geldi! Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti Yaz Tatiline Çıktı, Acı Haber Geldi
Bahçeli’den Özel'in 'Duruşmalar Canlı Yayınlansın' Talebine Yeşil Işık: 'Ümit ve Temenni Ediyoruz' Özel’in ‘Duruşmalar Canlı Yayınlansın’ Talebine Yeşil Işık
İşte Osimhen'in 'Evet' Dediği Teklif İşte Osimhen'in 'Evet' Dediği Teklif
Güneş Kavuracak! Sıcaklıklar Yükseliyor, Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat Güneş Kavuracak! Sıcaklıklar Yükseliyor, Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat