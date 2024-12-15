Kız İstemeden Dönen Ailenin Aracı Kül Oldu

Samsun'da kız istemeden dönen ailenin bulunduğu otomobil yandı. Araçta bulunan 2'si çocuk 6 kişi ölümün kıyısında döndü.

Kız İstemeden Dönen Ailenin Aracı Kül Oldu

Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Samsun Otogarı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'ten Samsun'a kız isteme için gelip geri dönen ailenin içinde bulunduğu Mehmet Demir idaresindeki 33 ATR 204 plakalı otomobilde seyir halindeyken gaz kaçağı oluştu.

Kız İstemeden Dönen Ailenin Aracı Kül Oldu - Resim : 1

Sürücü gaz kaçağını fark edince aracını kenara çekti. Bu sırada 2'si çocuk 6 kişi araçtan indikten sonra otomobil bir anda alev alarak yanmaya başladı. Alevler otomobili tamamen sararken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Araçtan geriye demir yığını kaldı.

Kaynak: İHA

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