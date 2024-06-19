Kız çocuklarının kavgasını ayırmak isterken bıçaklandı

Denizli’de eşi ve çocuğuyla parka giden genç adam, kız çocuklarının kavgasını ayırmak isterken, kavgaya karışan çocuklardan biri tarafından ekmek bıçağıyla yaralandı. Hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kız çocuklarının kavgasını ayırmak isterken bıçaklandı

Olay, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Onur Umut Kayıran, eşi, kız kardeşi ve çocuğuyla birlikte parka gitti. Kayıran’ın parkta ailesiyle vakit geçirdiği esnada 16 yaş grubundaki kız çocuklarının kavgası başladı. Kız çocuklarının tekme tokat kavgasını ayırmak için araya giren genç adam, çocuklardan birinin yanında bulunan ekmek bıçağıyla bacağından yaralandı.

Kayıran’ın bıçaklanmasının ardından kavga eden çocuklar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerindeki eşi ve kız kardeşi tarafından yapılan Kayıran, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Bacağından yaralanan Kayıran’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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