Kız Çocukları Eğitim Derneği, "Büyümek" temalı reel yarışmasının kazananlarını açıklıyor!

İstanbul, 3 Haziran 2024 – Kız Çocukları Eğitim Derneği, eğitimde fırsat eşitliği ve kız çocuklarının güçlenmesi için yaptığı çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. "Büyümek" temalı reel yarışmasıyla, çocukların büyüme serüvenlerini ve hayallerini paylaşma fırsatı sunan dernek, kazananları 9 Haziran'da gerçekleşecek özel bir gala ile duyuracak. Ödül töreni, Daikin Plaza'da gerçekleşecek olan özel bir gala etkinliğiyle taçlanacak.

Yarışmanın başarılı ve yetenekli katılımcılarını seçmek için görevlendirilen jüri üyeleri, sektörlerinde öne çıkan isimlerden oluşuyor. Jüride, Instagram fenomeni ve sosyal medya influencerı Sena Karaçivi, profesyonel fotoğrafçı Eray Kapan, kurumsal iletişim danışmanı Nazan Yılmaz ve Kanal D muhabiri İbrahim Konar yer alıyor.

Gecenin akışını ve ödül törenini yönlendirecek olan isim ise deneyimli sunucu Zehra Şahin olacak. Geceye katılacak olan davetliler arasında, yarışmanın katılımcıları, KIZÇEV bursiyerleri, KIZÇEV gönüllüleri ve basın mensupları da yer alacak.

Kız Çocukları Eğitim Derneği, genç kadınların potansiyelini keşfetmeye ve onları desteklemeye devam ediyor. Ödül töreni, derneğin eğitim ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çabalarını kutlamanın bir parçası olarak görülüyor. “Büyümek” temalı yarışmanın kazananlarını ve onların ilham verici hikayelerini birlikte keşfetmek isteyen herkes 9 Haziran'da 14.00’da Daikin Plaza'ya bekleniyor.