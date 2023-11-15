Kıvanç ve Beril Talu çiftiyle ilgili korkunç gerçek: Otel odasında ölüme terk etmişler

Aydın, "Hiç mi dostunuz, arkadaşınız yoktu alacak ? Yıllarca bizi dahi ‘iyi hayvansever insanlarız’ diye kandırdınız... Bize de yuh! (Gerçi geçmişim seninle hoş değil ama ordan burdan kandırdın yine.)" ifadelerini kullandı.