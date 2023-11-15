Kıvanç ve Beril Talu çiftiyle ilgili korkunç gerçek: Otel odasında ölüme terk etmişler
Çevreleri 100 milyon lira dolandırıp kayıplara karışan sosyal medya ünlüleri Kıvanç ve Beril Talu çiftinin otel odasında terk ettikleri köpek hayatını kaybetti.
Çevrelerini 100 milyon lira dolandırıp yurt dışına kaçan sosyal medya ünlüleri Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun geride bırakıp kaçtıkları 16 yaşındaki köpek tedavi gördüğü klinikte öldü.
100 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla gündeme gelen Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz haftalarda soruşturma başlatılmış ve çifte yurt dışı çıkış yasağı kararı verilmişti.
Arkadaşlarını, kuaförlerini, manikürcülerini, şoförlerinin de aralarında olduğu birçok kişişi dolandırdıkları iddia edilen çift, ortaya çıkan başka bir söylentiye göre kaçarken 16 yaşındaki hasta köpekleri Lina’yı da otel odasında bıraktı.
Yurt dışında oldukları öne sürülen çiftten günlerdir haber alınamazken, Hayvan severlerin yardımıyla 1 aydır klinikte tedavi gören 16 yaşındaki Lina'nın hayatını kaybettiği duyuruldu.
Hayvansever Banu Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lina’nn hayata tutunamadığını söyleyerek isyan etti.
Aydın, "Hiç mi dostunuz, arkadaşınız yoktu alacak ? Yıllarca bizi dahi ‘iyi hayvansever insanlarız’ diye kandırdınız... Bize de yuh! (Gerçi geçmişim seninle hoş değil ama ordan burdan kandırdın yine.)" ifadelerini kullandı.