Kıskanmak, Güller ve Günahlar, Nur Viral ile Sen İstersen... RTÜK Ceza Yağdırdı

RTÜK, Kanal D’de yayınlanan 'Güller ve Günahlar', NOW TV’de ekrana gelen 'Kıskanmak' dizileri ile STAR TV’de yayınlanan 'Nur Viral ile Sen İstersen' programı nedeniyle 3 televizyon kanalına para cezası verdi.

Son Güncelleme:
Kıskanmak, Güller ve Günahlar, Nur Viral ile Sen İstersen... RTÜK Ceza Yağdırdı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 3 televizyon kanalına yayın ihlalleri nedeniyle ceza verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul, izleyici şikayetlerini ve ilgili mevzuatı esas alarak "Güller ve Günahlar", "Kıskanmak", "Nur Viral ile Sen İstersen" yapımlarına idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

'AHLAKİ YOZLAŞMA'

Bu kapsamda, Kanal D televizyonunda yayınlanan "Güller ve Günahlar" isimli dizinin 8 Kasım 2025 tarihli bölümüyle ilgili olarak RTÜK İletişim Merkezi'ne ulaşan çok sayıda izleyici şikayeti Üst Kurul toplantısında görüşüldü.

Dizide yer alan bazı sahne ve diyalogların çarpık ilişkileri normalleştirdiği ve ahlaki yozlaşmaya neden olduğu değerlendirilen toplantıda, Kanal D'ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesi uyarınca "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verildi.

'GENÇ İZLEYİCİLERE KÖTÜ ÖRNEK'

Üst Kurul toplantısında NOW televizyonunda yayınlanan "Kıskanmak" adlı dizide yer alan yayın ihlalleri de incelendi.

Dizideki bazı sahne ve temaların aile kurumunu zedelediği, genç izleyicilere kötü örnek oluşturduğu ve şiddeti meşrulaştırdığı yönünde RTÜK İletişim Merkezi'ne gelen şikayetleri de değerlendiren Üst Kurul, bazı sahnelerin aile içi çatışmayı, husumeti ve şiddeti sıradanlaştırdığını vurguladı.

Bu gerekçelerle, NOW televizyonuna, kanunun ilgili maddesinin hükmünü ihlalden idari para cezası uyguladı.

'ÇARPIK, MARJİNAL VE YOZLAŞMIŞ İLİŞKİLER'

Toplantıda, STAR TV'de "Nur Viral ile Sen İstersen" adlı kuşak programdaki yayın ihlalleri de incelendi. Söz konusu programda bazı çarpık, marjinal ve yozlaşmış ilişkilerin reyting malzemesi haline getirilerek değer erozyonuna neden olduğu ve bu konuda Üst Kurula çok sayıda şikayet ulaştığı vurgulandı.

Üst Kurul toplantısında STAR TV'ye söz konusu program nedeniyle idari para cezası verildi.

Kaynak: AA

Etiketler
RTÜK
Son Güncelleme:
Bir Temizlik Ürünü İçin Daha Alarm! Satışı Yasaklandı, Toplatılıyor Bir Temizlik Ürünü İçin Daha Alarm! Satışı Yasaklandı, Toplatılıyor
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Adıyaman'da Kafa Kafaya Facia! Ölü ve Yaralılar Var Kafa Kafaya Facia! Ölü ve Yaralılar Var
ÇOK OKUNANLAR
Emekliden Memura Torba Yasa Geliyor: Milyonların Gözü Meclis’te! SGK Uzmanı İsa Karakaş Tek Tek Anlattı Emekliden Memura Torba Yasa Geliyor: Milyonların Gözü Meclis’te
Tapu Masrafları Sil Baştan Değişti: Devlet Düğmeye Bastı! Ev Alacak ve Satacak Herkesi İlgilendiriyor Tapu Masrafları Sil Baştan Değişti: Devlet Düğmeye Bastı! Ev Alıp Satacak Herkesi İlgilendiriyor
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na İhale Soruşturması: 6’sı Asker 20 Şüpheli Gözaltında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na İhale Soruşturması
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün İfadesi Ortaya Çıktı! Savcılıkta Her Şeyi Anlattı Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün İfadesi Ortaya Çıktı! Savcılıkta Her Şeyi Anlattı
İstanbul’un Bazı İlçelerinde Kar Yağışı Başladı İstanbul’un Bazı İlçelerinde Kar Yağışı Başladı