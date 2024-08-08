Kısıtlama Kalktı: İstanbul'un Tamamında Ücretsiz Oldu

Temmuz ayında peş peşe yapılan zamlara internet servis sağlayıcıları ve GSM operatörleri de katılırken, artan hayat pahalılığı nedeniyle çok sayıda dar gelirli vatandaşın internete erişimi her geçen gün kayboluyor.



KISITLAMALAR TAMAMEN KALDIRILDI



Bu durumun önüne geçebilmek amacıyla, özellikle şehir ve ilçe meydanlarına ücretsiz internet noktaları koyan İBB, İstanbul'daki 'İBB WiFi' noktası sayısını 11 bin 500'ün üzerine çıkardı. Belediye tarafından geçtiğimiz günlerde alınan karar ile İBB WiFi kullanıcılarının en büyük talepleri de yerine getirilmiş oldu.