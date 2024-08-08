Kısıtlama Kalktı: İstanbul'un Tamamında Ücretsiz Oldu

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon nedeniyle internet servis sağlayıcıları peş peşe zamlara gidiyor. Birçok dar gelirli, artan fiyatlar karşısında internete erişmekte zorlanırken, İstanbul'da yaşayanlar için sevindirici bir gelişme yaşandı.

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Kısıtlama Kalktı: İstanbul'un Tamamında Ücretsiz Oldu - Resim: 1

Temmuz ayında peş peşe yapılan zamlara internet servis sağlayıcıları ve GSM operatörleri de katılırken, artan hayat pahalılığı nedeniyle çok sayıda dar gelirli vatandaşın internete erişimi her geçen gün kayboluyor.

KISITLAMALAR TAMAMEN KALDIRILDI

Bu durumun önüne geçebilmek amacıyla, özellikle şehir ve ilçe meydanlarına ücretsiz internet noktaları koyan İBB, İstanbul'daki 'İBB WiFi' noktası sayısını 11 bin 500'ün üzerine çıkardı. Belediye tarafından geçtiğimiz günlerde alınan karar ile İBB WiFi kullanıcılarının en büyük talepleri de yerine getirilmiş oldu.

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