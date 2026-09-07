Kişisel Veri Soruşturmasında Flaş Gelişme: Çoğu Avukat 31 Şüpheli Hakkında Karar Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi ve kullanılması suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 27 avukat ile 4 sivil şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Kişisel Veri Soruşturmasında Flaş Gelişme: Çoğu Avukat 31 Şüpheli Hakkında Karar Çıktı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve kullanılması suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında emniyet ve savcılık işlemleri tamamlanan 27 avukat ile 4 sivil şüpheli mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen 27 avukat ile 4 sivil şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Dosya kapsamında 4 şüphelinin ise savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

12 FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

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Avukat Kişisel Verileri Koruma Kurumu
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