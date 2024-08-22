Kışa Hazırlık Günleri Başlıyor

Talas Belediyesi tarafından “Talas’ta Kış Hazırlıkları” adıyla geleneksel olarak düzenlenen organizasyon eylül ayı başında start alıyor.

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Kışa Hazırlık Günleri Başlıyor

Bu yıl 2-8 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kışa hazırlık günlerinde yine salçalar kaynayacak, turşular kurulacak, makarnalar kesilecek.

Reşadiye Mahallesinde bulunan eski stadyum içerisinde gerçekleştirilecek organizasyonda ev hanımları reçelden turşuya, meyve suyundan konserveye, yufka ve kuskustan salçaya kadar pek çok kışlık ürünü hazırlama imkânı bulacak.

Alana gelen vatandaşlara birçok hizmetin sunulduğu organizasyonda ücretsiz domates çekme işleminin yanında salça kazanı, tuz, bulaşık deterjanı ve bulaşık süngeri de Talas Belediyesi tarafından ücretsiz olarak veriliyor.

Talas Tanıtım, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen organizasyonda üretilen el yapımı ürünler de alıcısıyla buluşacak.
Kayıtların 26 Ağustos Pazartesi günü başlayacağı organizasyonla ilgili bilgi ve randevu almak isteyenler, hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında 0539 226 54 18 numaralı telefonu arayabilecekler.

Kaynak: İHA

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