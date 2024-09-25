Kış Saati Uygulamasıyla İlgili Flaş Gelişme: Türkiye'de Saatler Ne Zaman Geri Alınacak?
Kış aylarının yaklaşmasıyla sabahları yaşanan karanlık, saatlerin geri alınması tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Peki Türkiye'de kış saati uygulamasına bu yıl geçilecek mi, saatler ne zaman geri alınacak? İşte tüm detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
2016 yılında alınan karar doğrultusunda Türkiye, yaz ve kış saati uygulamasını sonlandırarak yıl boyunca GMT+3 saat dilimini kullanmaya başladı. Ancak, özellikle kış aylarında sabahların karanlık olması nedeniyle öğrenciler ve çalışanlar, güvenlik ve verimlilik açısından zorluklar yaşadıklarını dile getiriyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte saatlerin geri alınması konusu yeniden gündeme geldi.
SAATLER GERİ ALINACAK MI?
2016 yılında yapılan düzenlemeyle, gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla yaz saati uygulaması kalıcı hale getirilmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Türkiye’nin yıl boyunca GMT+3 saat diliminde kalması kararlaştırıldı. Bu yıl kış saati uygulamasına geçiş yapılacağına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadığı için, saatlerin geri alınması beklenmiyor.
GECELER NE ZAMAN UZAYACAK?
Kuzey yarım kürede geceler, 23 Eylül ekinoksundan itibaren uzamaya, gündüz süreleri ise kısalmaya başladı. En uzun gece ise 21 Aralık'ta, kış gündönümü tarihinde meydana gelecek.
YAZ SAATİ UYGULAMASI YENİDEN GÜNDEMDE
Yaz ve kış saati uygulaması ilk kez 1916 yılında Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanya, Avusturya-Macaristan ve Büyük Britanya’da hayata geçirilmişti. Bu uygulamanın temel amacı, gün ışığından daha fazla yararlanarak enerji tasarrufu sağlamak olarak belirlenmişti.
Almanya, 1970’lerdeki petrol krizleri sonrası yaz saati uygulamasını yeniden devreye aldı ve bu uygulama, 1996 yılından bu yana Avrupa Birliği ülkeleri tarafından da kullanılmaya devam ediyor. Türkiye'deki bu uygulamanın geleceği, kış aylarında artan karanlık nedeniyle tekrar tartışma konusu olmaya devam ediyor.