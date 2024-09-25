Kış Saati Uygulamasıyla İlgili Flaş Gelişme: Türkiye'de Saatler Ne Zaman Geri Alınacak?

Almanya, 1970’lerdeki petrol krizleri sonrası yaz saati uygulamasını yeniden devreye aldı ve bu uygulama, 1996 yılından bu yana Avrupa Birliği ülkeleri tarafından da kullanılmaya devam ediyor. Türkiye'deki bu uygulamanın geleceği, kış aylarında artan karanlık nedeniyle tekrar tartışma konusu olmaya devam ediyor.