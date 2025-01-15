Kış Ortasında Hasat Devam Ediyor! Örtü Altında Binlerce Ton Kesilmeyi Bekliyor

Topdemir, özellikle ihracatçılara seslenerek, "Ürünlerimizi depoda değil, dalında saklayalım. Bugün rekabet ettiğimiz Mısır, Özbekistan, İran ve Afrika ülkelerinin önüne geçmek için bu yöntemi kullanalım. Örtü altı sistemle üzümlerimiz hem daha uzun süre korunuyor hem de dünya pazarında değer kazanıyor. Bu yöntemi tüm dünyaya tanıtarak yeniden liderliği ele alabiliriz" ifadelerini kullandı.