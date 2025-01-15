Kış Ortasında Hasat Devam Ediyor! Örtü Altında Binlerce Ton Kesilmeyi Bekliyor
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde örtü altı sistemi sayesinde üzüm hasadı, geleneksel sezonun çok ötesine uzayarak 6-7 ay boyunca sürüyor. Temmuz ayında beyaz naylon örtülerle koruma altına alınan üzümler, kış ortasında dahi dalında taze kalmaya devam ediyor. Bölgedeki bağlarda hala kesilmeyi bekleyen binlerce ton üzüm bulunuyor.
Kaynak: İHA
Manisa’nın dünya pazarında önemli bir yere sahip olan Çekirdeksiz Sultaniye üzümünde 2024 mahsullerinin hasadı devam ediyor. Sarıgöl’de yıllardır uygulanan örtü altı sistemi, bağları dolu, yağmur ve benzeri olumsuz hava koşullarına karşı koruyarak ürünün tazeliğini muhafaza etmesini sağlıyor. Beyaz örtülerle kaplanan bağlarda üzümler, adeta bir açık hava soğuk deposunda saklanıyor.
1 YILA KADAR SAKLANABİLİYOR
Sarıgöl’ün Koçaklar Mahallesi’nde hasada devam eden üreticilerden Musa Topdemir, örtü altı sistemin Türkiye’nin üzüm pazarındaki konumunu güçlendirebileceğine dikkat çekti. Topdemir, "2024 yılı mahsullerinin hasadını 2025 yılında da sürdürüyoruz. Bağımda birkaç günlük işim kaldı, üzümlerimiz hala dalında taze. Bu bitki, dalında 8 ay boyunca kalabilen tek ürün. Doktorlar, üzümü antioksidan kaynağı ve şifa deposu olarak görüyor. Üzümün 130 günde oluştuğu ve 1 yıla kadar saklanabildiği ispatlanmıştır" dedi.
Topdemir, özellikle ihracatçılara seslenerek, "Ürünlerimizi depoda değil, dalında saklayalım. Bugün rekabet ettiğimiz Mısır, Özbekistan, İran ve Afrika ülkelerinin önüne geçmek için bu yöntemi kullanalım. Örtü altı sistemle üzümlerimiz hem daha uzun süre korunuyor hem de dünya pazarında değer kazanıyor. Bu yöntemi tüm dünyaya tanıtarak yeniden liderliği ele alabiliriz" ifadelerini kullandı.