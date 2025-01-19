Kış Ortasında Güneşi Gören Bandırmalılar Sahile Koştu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ocak ayının ortasında güneşli havayı gören vatandaşlar soluğu sahil kenarında aldı. Vatandaşların kimisi yürüyüş yapmayı kimisi ise balık tutmayı tercih etti.

Kış Ortasında Güneşi Gören Bandırmalılar Sahile Koştu

Bandırma'da sabah saatlerinde etkili olan sis, öğlen saatlerinden itibaren dağılarak yerini güneşli bir havaya bıraktı. Güzel havayı fırsat bilen Bandırmalılar, kendilerini sahile attı.

Kış Ortasında Güneşi Gören Bandırmalılar Sahile Koştu - Resim : 1

KİMİSİ YÜRÜDÜ KİMİSİ BALIK TUTTU

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 8 derece olduğu ilçede kimi vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken, kimileri balık tutmayı tercih etti.

Kafelerde çay ve kahve içen vatandaşlar güneşin tadını çıkarırken, özellikle öğle saatlerinden itibaren sahil bandında yoğunluk oluştu.

Çocuklar park alanlarında neşeyle oynarken, aileler sahil boyunca yürüyüş gerçekleştirdi.

Kış Ortasında Güneşi Gören Bandırmalılar Sahile Koştu - Resim : 2

Kaynak: İHA

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