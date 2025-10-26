Kış Masalı Başlıyor! Turistik Doğu Ekspresi'nin Biletleri Satışa Çıkıyor: İlk Sefer Tarihi Belli Oldu

Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu için takvim belli oldu. Seferler 22 Aralık'ta başlayacak, 1 Mart 2026'ya kadar devam edecek. Biletler ise yarın satışa çıkacak. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferlerine ilişkin detaylar belli oldu. Yazılı açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,

2019 yılından bu yana binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan trenin, Türkiye'nin kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu "raylar üzerinde" tanıtmayı sürdüreceğini vurgulayan Uraloğlu, sefer takvimine dikkati çekti.

SEFERLER 22 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferleri 22 Aralık'ta başlayacak, 1 Mart 2026'ya kadar devam edecek. Trenimiz, Ankara-Kars hattında 22 Aralık 2025-27 Şubat 2026 döneminde pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars-Ankara yönünde ise 1 Mart 2026'ya kadar çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere toplam 60 sefer yapacak" değerlendirmesinde bulundu.

Kış Masalı Başlıyor! Turistik Doğu Ekspresi'nin Biletleri Satışa Çıkıyor: İlk Sefer Tarihi Belli Oldu - Resim : 1

Turistik Doğu Ekspresi'nin rotası boyunca yolcularına sadece manzara değil, şehirlerin kültürünü tanıma fırsatı sunacağının altını çizen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat, dönüşte ise İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saat duruş yapılacak. 1360 kilometrelik güzergahta duruşlar dahil toplam 32 saat süren yolculukta karla kaplı dağlar, vadiler ve tarihi yapılar kartpostal tadında manzaralar sunacak."

Kış Masalı Başlıyor! Turistik Doğu Ekspresi'nin Biletleri Satışa Çıkıyor: İlk Sefer Tarihi Belli Oldu - Resim : 2

BİLETLER YARIN SATIŞTA

Uraloğlu her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşan trenin 160 yolcu kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

Kış Masalı Başlıyor! Turistik Doğu Ekspresi'nin Biletleri Satışa Çıkıyor: İlk Sefer Tarihi Belli Oldu - Resim : 3

Yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabildiğine işaret eden Uraloğlu, biletlerin bireysel ve tur paketleri olmak üzere iki şekilde satışa sunulacağını aktardı.

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bireysel yolculara ayrılan vagonlar için bilet satışları 27 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Biletler, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık satış kanallarından, tur paketleri ise yetkili acenteler aracılığıyla temin edilebilecek. Trenimiz, 2019'dan bu yana 81 bin 26 yolcuyu misafir ederek, Türkiye'nin en özel turizm markalarından biri haline gelmiştir."

Seferler durduruldu: Doğu Ekspresi hattında faciadan dönüldü!Seferler durduruldu: Doğu Ekspresi hattında faciadan dönüldü!Güncel

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
Doğu Ekspresi Abdulkadir Uraloğlu
Son Güncelleme:
AKOM Tarih Vererek Uyardı! İstanbul’da Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Bekleniyor İstanbul’da Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Bekleniyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Ankara Valiliği'nden 'Yüksek Ses' Uyarısı Ankara Valiliği'nden 'Yüksek Ses' Uyarısı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
'Mal Varlığına El Koyma Yetkisi' İddiası Ortalığı Karıştırdı! Gerçek Ortaya Çıktı 'Mal Varlığına El Koyma Yetkisi' İddiası Ortalığı Karıştırdı!
Terör Örgütü PKK'dan 'Türkiye' Açıklaması: ‘Tüm Güçlerimizi Çekiyoruz’ 'Türkiye'den Tamamen Çekiliyoruz'
Denizli’de Satırlı Vahşet! Çocuklarını Görmeye Gitti, Aldığı Darbeyle Hayatını Kaybetti Denizli’de Satırlı Vahşet! Çocuklarını Görmeye Gitti, Aldığı Darbeyle Hayatını Kaybetti
İstanbul Valiliği Duyurdu: İstanbul’da Toplantı ve Yürüyüşler Yasaklandı Valilikten Karar! İstanbul’un 4 İlçesinde Yasak
AKOM Tarih Vererek Uyardı! İstanbul’da Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Bekleniyor İstanbul’da Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Bekleniyor