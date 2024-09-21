Kış Kapıya Dayandı! Hareketlilik Erken Başladı

Van'ın en eski çarşısı olarak bilinen Sobacılar Çarşısı esnafı, bu yıl sezonu önceki yıllara göre daha erken açtı. Son yıllarda kent merkezinde doğal gazın yaygınlaşması, soba imalatı ve tamiratı yapan esnafın işleri olumsuz etkilendi. Geçmiş yıllara oranla işlerin yarı yarıya düştüğünü belirten esnaf, doğal gazın ulaşmadığı kırsal mahallelerde ise yoğun bir taleple karşı karşıya kaldığını aktardı.

Soba imalatçısı Metin Akcan, hava sıcaklıklarının bu yıl birden düştüğünü ve bu yüzden yoğunluğun da erken başladığını ifade etti. Havaların bu şekilde birden düşeceğini tahmin edemediklerini ifade eden Akcan, “İmalat için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Genellikle tezek sobalarını kırsal bölgelere gönderiyoruz. Doğal gazın gitmediği, kömür ve kat kaloriferin olmadığı her yere gönderiyoruz. Eleman yetişmediği için bu işi belirli kişiler yapıyor. Bu yüzden bunu yapanların sayısı az. Dışarıdan hazır gelen sobalarımız var ancak burada üretilen sobalara talep daha fazladır. Vatandaşın daha iyi hizmet alabilmesi için talepleri daha erken yapmaları gerekiyor. Bu hem bizim hem de vatandaş için daha iyi olur” dedi.

Kaynak: İHA